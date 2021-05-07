غيري لون شعرك في العيد بملعقة حنة اصبغي شعرك باللون اللي تحبيه في المنزل

إذا كنت تريدين تحضير صبغات شعر طبيعية بنفسك في المنزل ولا تسبب الضرر لشعرك سنعرض لك فيما يلي خلطات حناء لتلوين الشعر بمختلف الألوان مثل اللون البني أو الأحمر أو الأشقر، حتى لا تعرضي شعرك للمواد الكيميائية المضرة لأن الحنة ستجعله أقوى وتمنحه المزيد من اللمعان. خلطة الحنة لتلوين الشعر باللون البني خلطة الحنة لتلوين الشعر باللون البني المكونات نحضر كوب من الحناء

مجموعة من قشر الباذنجان التي تم تجفيفها وطحنها

ونجهز عصير ليمونة حامضة

كمية مناسبة من الماء طريقة التحضير نقوم بمزج بودرة الحناء مع قشر الباذنجان المطحون

ونضيف إليهم الماء حتى نحصل على قوام كثيف نسبياً.

ونترك هذا الخليط ليرتاح بعد ونغطيه لمدة 3 ساعات.

ثم نضيف إليه عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الفاتر واغسله بعدها مرة بالشامبو. خلطات حناء لتلوين الشعر اشقر خلطات حناء لتلوين الشعر اشقر المكونات 2 كوب من بودرة الحناء

4 ملاعق ونصف من الكركم

3 ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح

2 كوب ونصف من الماء الفاتر

عصير حبتين من الليمون طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدا ما عدا عصير الليمون.

ونضع هذا المزيج في وعاء مناسب ونظيف ونقوم بتغطيته.

نترك المزيج بعد تغطيته لمدة 3 ساعات في جو دافئ.

ونضيف الى الخليط عصير الليمون.

ثم نضع خليط تلوين الشعر على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ونقوم بلف الرأس جيدا بقبعة الاستحمام أو بإستخدام كيس بلاستيكي نتركه لمدة 4 ساعات.

ثم نزيل غطاء الشعر واغسله بالماء الفاتر جيدا، ثم استخدمي الشامبو والبلسم للتأكد من تنظيف وترطيب الشعر.

وهكذا تحصلين على شعر أشقر اللون وناعم بإستخدام الحناء دون تعريضه للمواد الكيميائية الضارة. الوسوم

إذا كنت تريدين تحضير صبغات شعر طبيعية بنفسك في المنزل ولا تسبب الضرر لشعرك سنعرض لك فيما يلي خلطات حناء لتلوين الشعر بمختلف الألوان مثل اللون البني أو الأحمر أو الأشقر، حتى لا تعرضي شعرك للمواد الكيميائية المضرة لأن الحنة ستجعله أقوى وتمنحه المزيد من اللمعان. خلطة الحنة لتلوين الشعر باللون البني خلطة الحنة لتلوين الشعر باللون البني المكونات نحضر كوب من الحناء

مجموعة من قشر الباذنجان التي تم تجفيفها وطحنها

ونجهز عصير ليمونة حامضة

كمية مناسبة من الماء طريقة التحضير نقوم بمزج بودرة الحناء مع قشر الباذنجان المطحون

ونضيف إليهم الماء حتى نحصل على قوام كثيف نسبياً.

ونترك هذا الخليط ليرتاح بعد ونغطيه لمدة 3 ساعات.

ثم نضيف إليه عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الفاتر واغسله بعدها مرة بالشامبو. خلطات حناء لتلوين الشعر اشقر خلطات حناء لتلوين الشعر اشقر المكونات 2 كوب من بودرة الحناء

4 ملاعق ونصف من الكركم

3 ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح

2 كوب ونصف من الماء الفاتر

عصير حبتين من الليمون طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدا ما عدا عصير الليمون.

ونضع هذا المزيج في وعاء مناسب ونظيف ونقوم بتغطيته.

نترك المزيج بعد تغطيته لمدة 3 ساعات في جو دافئ.

ونضيف الى الخليط عصير الليمون.

ثم نضع خليط تلوين الشعر على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ونقوم بلف الرأس جيدا بقبعة الاستحمام أو بإستخدام كيس بلاستيكي نتركه لمدة 4 ساعات.

ثم نزيل غطاء الشعر واغسله بالماء الفاتر جيدا، ثم استخدمي الشامبو والبلسم للتأكد من تنظيف وترطيب الشعر.

وهكذا تحصلين على شعر أشقر اللون وناعم بإستخدام الحناء دون تعريضه للمواد الكيميائية الضارة.

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