في 3 أيام خلطة الحلبة لتسمين الجسم والوجه والخدود وزيادة الوزن بسرعة فائقة

تبحث الكثيرات عن طرق لتسمين الجسم في الوصول إلى الوزن الذي يبحثون عنه للتخلص من مشكلة النحافة التي تسبب الإزعاج والإحراج ويحاولون بطرق متعددة إكتساب المزيد من الوزن حتى يحصلون على الشكل الذي يرضيهم و نحدثك في هذا المقال عن طريقة طبيعية وبسيطة تساعدك على اكتساب الوزن بسهولة وأمان من خلال استخدام الحلبة في المشروبات والأطعمة وسنعرض لكي عدة طرق وخلطات للإستفادة من الحلبة في تسمين الجسم فتابعو معنا. خلطة الحلبة لتسمين الجسم في أيام خلطة الحلبة لتسمين الجسم في أيام المكونات ملعقة كبيرة من الحلبة التي تم طحنها مسبقا.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض (عسل النحل ) طريقة التحضير نقومبإحضار غلاية ونضع فيها الحلبة المطحونة ثم نضيف إليها الماء ونقوم بتقليبه جيدا حتى تمتزج تماما.

وبعد ذلك نتركها على النار حتى تصل الحلبة إلى درجة الغليان.

ونقوم بعد ذلك نرفعها من على النار.

ونقوم بعد ذلك نرفعها من على النار. ونضيف إلى هذا الخليط العسل ونقلبه جيدا ثم نتركه حتى يبرد أو يصبح دافئ.

ويمكنكشرب هذا الخليط للعديد من الأيام المتتالية ويمكن تناول ثلاثة أكواب في اليوم الواحد

وهكذا تحصلين على الفوائد المتنوعة للحلبة كما أنك تحصلين على زيادة الوزن التي تحلمين بها. خلطة الحلبة لتسمين الجسم مع الدقيق خلطة الحلبة لتسمين الجسم مع الدقيق المكونات 3 ملاعق صغيرة من العسل.

ويمكنك أن تضيفي العسل حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة الدقيق.

ملعقة كبيرة من الحلبة.

كوب من الحليب كامل الدسم. طريقة التحضير نقوم بوضع بذور الحلبة في غلاية على النار ونقوم بغليها أربع مرات.

ثم نصفي الحلبة ونأخذ البذور ونقوم بتجفيفها جيدا ثم نطحنها

ونضيف إليها الدقيق والعسل واللبن إلى بذور الحلبة المطحونة ثم نمزجهم جيدا.

وينصح بتناول كوب كل يوم وبعد عدة أيام ستلاحظين زيادة في وزن الجسم.

وينصح بإضافة الحلبة المطحونة إلى الكثير من أنواع الطعام المختلفة والحلويات حتى تساعد على فتح الشهية وزيادة قدرتك على تناول كميات أكبر من الطعام وبالتالي إكتساب المزيد من الوزن. الوسوم

تبحث الكثيرات عن طرق لتسمين الجسم في الوصول إلى الوزن الذي يبحثون عنه للتخلص من مشكلة النحافة التي تسبب الإزعاج والإحراج ويحاولون بطرق متعددة إكتساب المزيد من الوزن حتى يحصلون على الشكل الذي يرضيهم و نحدثك في هذا المقال عن طريقة طبيعية وبسيطة تساعدك على اكتساب الوزن بسهولة وأمان من خلال استخدام الحلبة في المشروبات والأطعمة وسنعرض لكي عدة طرق وخلطات للإستفادة من الحلبة في تسمين الجسم فتابعو معنا. خلطة الحلبة لتسمين الجسم في أيام خلطة الحلبة لتسمين الجسم في أيام المكونات ملعقة كبيرة من الحلبة التي تم طحنها مسبقا.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض (عسل النحل ) طريقة التحضير نقومبإحضار غلاية ونضع فيها الحلبة المطحونة ثم نضيف إليها الماء ونقوم بتقليبه جيدا حتى تمتزج تماما.

وبعد ذلك نتركها على النار حتى تصل الحلبة إلى درجة الغليان.

ونقوم بعد ذلك نرفعها من على النار.

ونقوم بعد ذلك نرفعها من على النار. ونضيف إلى هذا الخليط العسل ونقلبه جيدا ثم نتركه حتى يبرد أو يصبح دافئ.

ويمكنكشرب هذا الخليط للعديد من الأيام المتتالية ويمكن تناول ثلاثة أكواب في اليوم الواحد

وهكذا تحصلين على الفوائد المتنوعة للحلبة كما أنك تحصلين على زيادة الوزن التي تحلمين بها. خلطة الحلبة لتسمين الجسم مع الدقيق خلطة الحلبة لتسمين الجسم مع الدقيق المكونات 3 ملاعق صغيرة من العسل.

ويمكنك أن تضيفي العسل حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة الدقيق.

ملعقة كبيرة من الحلبة.

كوب من الحليب كامل الدسم. طريقة التحضير نقوم بوضع بذور الحلبة في غلاية على النار ونقوم بغليها أربع مرات.

ثم نصفي الحلبة ونأخذ البذور ونقوم بتجفيفها جيدا ثم نطحنها

ونضيف إليها الدقيق والعسل واللبن إلى بذور الحلبة المطحونة ثم نمزجهم جيدا.

وينصح بتناول كوب كل يوم وبعد عدة أيام ستلاحظين زيادة في وزن الجسم.

وينصح بإضافة الحلبة المطحونة إلى الكثير من أنواع الطعام المختلفة والحلويات حتى تساعد على فتح الشهية وزيادة قدرتك على تناول كميات أكبر من الطعام وبالتالي إكتساب المزيد من الوزن.

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