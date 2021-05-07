مقادير وطريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد هشة ولذيذة زي أحسن حلواني

تعد الغريبة من الحلويات ذات الشهرة الكبيرة في وطننا العربي، وبالأخص بلاد الشام. فيمكنك تقديمها في الأفراح، وفي المناسبات، وغيرها، وتتميز الغريبة بالطعم الرائع، وهشاشتها التي تجعلها تذوب في الفم، والذي يفضله الكثير من الناس، وتتميز ايضاً بأنها سهلة التحضير، والتشكيل ،و يمكن أيضاً تشكيلها بالكثير من الأشكال حسب رغبتك، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل الغريبة على الطريقة المصرية. طريقة عمل الغريبة المصرية طريقة عمل الغريبة المصرية المكونات : السمنة كوب ويجب أن تكون باردة.

سكر بودرة نصف كوب.

دقيق منخول 2 كوب.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد و فانيليا .

مكسرات حسب الرغبة (فستق، سوداني، لوز، بندق ،.. وغيرها). طريقة تحضير الغريبة المصرية احضري إناء عميق، وضعي به السمنة، وقومي بخفقِها جيداً حتى يصبح لونها افتح أقرب للأبيض، ويصبح قوامها كريمي، بعد ذلك أضيفي إلى السمن نصف كوب من السكر البودرة، واستمري بالتقليب بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما في السمنة، ويكون قوامها مثل القشطة.

أضيفي ماء الورد أو الفانليا حسب رغبتك إلى الخليط، وقلبي حتى تختلط مع خليط السمنة، والسكر، وبعد ذلك أضيفي الدقيق المنخول واعجنيها حتى تتماسك العجينة، وتكون ناعمة جداً، ولينة، ويمكن كي اختبارها بأخذ قطعة منها وتشكيلها، واضغطي عليها ضغطة خفيفة يجب ألا تتشقق عند الضغط عليها.

اتركي العجينة في الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة، ومن ثم اخرجيها، وابدئي في تشكيلها كرات صغيرة ورصيها في صينية، ضعي فوق كل واحدة قطعة من المكسرات (فستق، فول سوداني، لوز، بندق،… وغيرها).

ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة تقريبا 150 درجة، وتخبز لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا حتى تتماسك تأخذ لوناً ذهبباً خفيفاً من الأسفل.

اخرجيها من الفرن إلى أن تبرد، ثم قومي بوضعها في علبه بعد أن تبرد أو في أطباق التقديم، لا تقومي بإخراجها من الصينية قبل أن تبرد حتى لاتتفتت، وتتكسر أثناء نقلها. طريقة تحضير الغريبة المصرية الوسوم

تعد الغريبة من الحلويات ذات الشهرة الكبيرة في وطننا العربي، وبالأخص بلاد الشام. فيمكنك تقديمها في الأفراح، وفي المناسبات، وغيرها، وتتميز الغريبة بالطعم الرائع، وهشاشتها التي تجعلها تذوب في الفم، والذي يفضله الكثير من الناس، وتتميز ايضاً بأنها سهلة التحضير، والتشكيل ،و يمكن أيضاً تشكيلها بالكثير من الأشكال حسب رغبتك، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل الغريبة على الطريقة المصرية. طريقة عمل الغريبة المصرية طريقة عمل الغريبة المصرية المكونات : السمنة كوب ويجب أن تكون باردة.

سكر بودرة نصف كوب.

دقيق منخول 2 كوب.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد و فانيليا .

مكسرات حسب الرغبة (فستق، سوداني، لوز، بندق ،.. وغيرها). طريقة تحضير الغريبة المصرية احضري إناء عميق، وضعي به السمنة، وقومي بخفقِها جيداً حتى يصبح لونها افتح أقرب للأبيض، ويصبح قوامها كريمي، بعد ذلك أضيفي إلى السمن نصف كوب من السكر البودرة، واستمري بالتقليب بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما في السمنة، ويكون قوامها مثل القشطة.

أضيفي ماء الورد أو الفانليا حسب رغبتك إلى الخليط، وقلبي حتى تختلط مع خليط السمنة، والسكر، وبعد ذلك أضيفي الدقيق المنخول واعجنيها حتى تتماسك العجينة، وتكون ناعمة جداً، ولينة، ويمكن كي اختبارها بأخذ قطعة منها وتشكيلها، واضغطي عليها ضغطة خفيفة يجب ألا تتشقق عند الضغط عليها.

اتركي العجينة في الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة، ومن ثم اخرجيها، وابدئي في تشكيلها كرات صغيرة ورصيها في صينية، ضعي فوق كل واحدة قطعة من المكسرات (فستق، فول سوداني، لوز، بندق،… وغيرها).

ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة تقريبا 150 درجة، وتخبز لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا حتى تتماسك تأخذ لوناً ذهبباً خفيفاً من الأسفل.

اخرجيها من الفرن إلى أن تبرد، ثم قومي بوضعها في علبه بعد أن تبرد أو في أطباق التقديم، لا تقومي بإخراجها من الصينية قبل أن تبرد حتى لاتتفتت، وتتكسر أثناء نقلها. طريقة تحضير الغريبة المصرية

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