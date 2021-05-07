لن تصدقي ملعقة النشا هتفرد شعرك الخشن والمجعد أزاي سيجعله زي خيوط الحرير

فرد الشعر الخشن بالنشا هو من الطرق الطبيعية البديلة لاستخدام البروتين و الكيراتين لفرد الشعر، فجميع الطرق الحديثة التي تستخدم في فرد الشعر هي طرق تتسبب في تلف الشعر وتعرض فتلة الشعر للتدهور، وقد يتسبب في فقدان جزء كبير من الشعر.

فرد الشعر الخشن بالنشا

يحتوي النشا على العديد من العناصر التي تستخدم في فردالشعر وفي الوصفات التجميلية، ويدخل مع الزيوت الطبيعية والمواد الأخرى لإنشاء الماسكات والأدوات التجميلية، ومن طرق فرد الشعر بالنشا وصفة النشا وحليب جوز الهند وزيت الزيتون والليمون، وهي يمكن إعدادها عن طريق تحضير المكونات:

1 كوب حليب الجوز هند.

2 ملعقة كبيرة من نوع جيد من زيت الزيتون.

3 معلقة كبيرة نشا.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نوع شامبو غير مشتمل على عنصر الكبريت.

سشوار

طاقية الاستحمام.

الطريقة

يتم مزج بعض الحليب مع الزيت في طاسة، ثم يمزج النشا مع معصور الليمون في إناء آخر للحصول على مزيج قوامه سلس وخفيف مثل الطين السايل، ثم نضيف الخليط الأول من النشا مع عصير الليمون مع الخليط الثاني المكون من زيت الزيتون ولبن الجوز هند، ونضع هذا المزيج معًا مرة أخرة على النار بدرجة حرارة متوسطة، ونستمر في التقليب للمزيج حتى يتحول الخليط إلى ملمس متماسك مثل البلسم.

يتم وضع الخليط على الشعر وتوزيعه ثم تغطية الشعر بطاقية الاستحمام بشكل جيد،ثم يتم تشغيل السشوار على درجة الحرارة المنخفضة وتوجيهها ناحية الشعر من أجل فرد التموجات والتجعدات.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو ونضع بعض من البلسم أيضًا حتى يتم ترطيب الشعر، ثم يتم استخدام المشط وتسريح الشعر وفك التشابك وفرد خصلاتها بشكل جيد.