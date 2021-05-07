أسرار تحضير اللانكشير بطريقة سهلة وبسيطة في 15 دقيقة فقط

إن تناول فنجان قهوة أو نسكافيه أو مشروبك الخاص في الصباح من الطقوس اليومية المهمة التي لا يمكننا الغنى عنها، وأخذ قطعة بسكويت مع تلك المشروبات يضفي عليها طعم مختلف، الأمر الذي يجعلك مستمتعة بنكهتها المتميزة، ولا سيما تناول اللانكشير اللذيذ الذي لا يستغرق وقت إعداده أكثر من خمسة عشر دقيقة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مكوناته وطريقة تحضيره بالتفصيل.

بمجموعة من الخطوات البسيطة ووقت قليل يمكنك إعداد بكويت اللانكشير اللذيذ، وتشكيله بأكثر من هيئة وبعدة نكهات، على سبيل المثال، اللانكشير بجوز الهند أو الشيكولاتة أو الكاكاو، إضافة إلى ذلك بإمكانك التعرف على خطوات تحضير اللانكشير الملون، وذلك بهدف الحصول على طبق ذو ألوان وتصميم ومذاق رائع ومميز، وإليك مكوناته وطريقة تحضيره في السطور التالية:-

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

بيضة واحدة فقط.

نصف كوب من النشا.

كوب ونصف من الدقيق، ويفضل أن يكون منخول.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

كما ذكرنا من قبل أن طريقة تحضير اللانكشير لا تستغرق وقتا طويلًا، وإذا كنتِ ترغبي في عدد أكبر منه فيمكنك زيادة مقدار المكونات، وحتى تحصلي على اللانكشير بمذاق شهي لابد أن تتبعي الخطوات التالية:-