السر في صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح لفترة طويل دون أن يتلف الشعر أو يحرقه

السر في صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح، تغير لون الشعر والشعور بالاختلاف أمر يستحق التجربة، تستطيع تغير لون شعر والقيام بصبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح للحصول على لون جديد، وبدلًا من استخدام الصباغات الجاهزة تستطيعين تحضيره بمكونات طبيعية.

السر في صبغ الشعر باللون الزيتوني

صبغ الشعر من أكثر الأمور التي قد تسعي إليها السيدات والآن سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني

يقسم الشعر إلى 4 أجزاء.

في وعاء مخصص للصبغات، يوضع كل من هيدروكسيد عيار 40% مع بودر سحب اللون.

يوضع الخليط على الشعر ولا يوضع على الجذور، ويترك بعد ذلك على الشعر لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر جيدًا ويجفف.

في وعاء مرة ثانية يتم خلط كل من صبغة الشعر اللون الأخضر ، مع صبغة الشعر اللون الرمادي الفاتح، صبغة الشعر الأشقر الرمادي، ويوضع هيروكسيد عيار 20%.

، مع صبغة الشعر اللون الرمادي الفاتح، صبغة الشعر الأشقر الرمادي، ويوضع هيروكسيد عيار 20%. يقلب جميع المكونات السابقة معًا جيدًا ويوضع على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف، بعد نصف ساعة يغسل الشعر باستخدام الشامبو والبلسم.

طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني الغامق

يقسم الشعر إلى 4 أجزاء.

يوضع على الشعر كريم مرطب مع الماء.

في وعاء مخصص للصبغات يوضع كل من كريم مرطب وهيدروكسيد عيار 40% وبودر الميش، يخلط جميع المكونات معًا.

تمزج المكونات بشكل جيد وتوضع بعد بعد ذلك بتوزيع متساوي على جميع الشعر.

لا يتم وضع الخليط السابق على جذور الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يصل لون الشعر للون الأصفر.

في وعاء يتم وضع كل من صبغة شعر اشقر زيتوني مع صبغة شعر رمادي مكثف مع صبغة شعر أشقر رمادي فاتح مع لون أخضر، ويضاف لهم هيدروكسيد 20%.

مع صبغة شعر رمادي مكثف مع صبغة شعر أشقر رمادي فاتح مع لون أخضر، ويضاف لهم هيدروكسيد 20%. يخلط المكونات معًا جيدًا وبعد ذلك يوضع على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل بعد ذلك الشعر باستخدام الشامبو بالماء و البلسم لترطيب الشعر.

طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني الفاتح