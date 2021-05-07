طريقة تحضير الكانيلوني من الألف للياء في البيت لأسرع أكلة في أضيق الأوقات

نقدم لجميع الأمهات وربات البيوت في هذا المقال طريقة عمل الكانيلوني في البيت من الألف للياء بسهولة، حيث أنها تعتبر أحد أنواع المعكرونة والتي تحضر بشكل مختلف عن الأنواع الأخرى، ويتم استخدام حشوات مختلفة في هذه الوصفة مثل اللحمة المفرومة والدجاج والسبانخ وغيرها، وسوف نقدم لكم الطريقة بالتفصيل لتتمكنوا من تحضيرها في الأوقات الضيقة، وتقديمها أيضاً في العزومات بجانب الأطباق الرئيسية المختلفة. مكونات عمل الكانيلوني مكونات عمل الكانيلوني نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الكانيلوني في البيت بكل سهولة: كوب ونصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من الحليب.

4 بيضة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من الزيت. للحشو: ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين مفرومتين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاثة ملاعق كبار من صلصة الطماطم.

جبنة موزريلا مبشورة. طريقة تحضير الكانيلوني من الألف للياء في البيت أولاً نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيض واللبن مع بعضهما البعض في وعاء الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نصفي هذا الخليط في وعاء آخر بشكل جيد، ونضيف له الملح والفلفل.

نقوم بتسخين طاسة على النار بشكل جيد، ثم نقوم بوضع القليل من العجينة في الطاسة التيفال الغير قابلة للالتصاق.

نتركها على النار قليلاً حتى تستوي ونقلبها على الجهة الأخرى، ونكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها من العجين.

نقوم بتحضير الحشو من خلال وضع البصل المفروم في وعاء على النار، ونضيف له الزيت ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف له اللحمة والملح والفلفل، ونقلب حتى يتغير لون اللحمة.

نقوم بوضع الصلصة، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بحشو الكانيلوني بخليط اللحمة، ونرصه في الطاجن، ونضع عليه من الأعلى صلصة وموزريلا وندخله الفرن يستوي. طريقة تحضير الكانيلوني من الألف للياء في البيت الوسوم

نقدم لجميع الأمهات وربات البيوت في هذا المقال طريقة عمل الكانيلوني في البيت من الألف للياء بسهولة، حيث أنها تعتبر أحد أنواع المعكرونة والتي تحضر بشكل مختلف عن الأنواع الأخرى، ويتم استخدام حشوات مختلفة في هذه الوصفة مثل اللحمة المفرومة والدجاج والسبانخ وغيرها، وسوف نقدم لكم الطريقة بالتفصيل لتتمكنوا من تحضيرها في الأوقات الضيقة، وتقديمها أيضاً في العزومات بجانب الأطباق الرئيسية المختلفة. مكونات عمل الكانيلوني مكونات عمل الكانيلوني نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الكانيلوني في البيت بكل سهولة: كوب ونصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من الحليب.

4 بيضة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من الزيت. للحشو: ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين مفرومتين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاثة ملاعق كبار من صلصة الطماطم.

جبنة موزريلا مبشورة. طريقة تحضير الكانيلوني من الألف للياء في البيت أولاً نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيض واللبن مع بعضهما البعض في وعاء الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نصفي هذا الخليط في وعاء آخر بشكل جيد، ونضيف له الملح والفلفل.

نقوم بتسخين طاسة على النار بشكل جيد، ثم نقوم بوضع القليل من العجينة في الطاسة التيفال الغير قابلة للالتصاق.

نتركها على النار قليلاً حتى تستوي ونقلبها على الجهة الأخرى، ونكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها من العجين.

نقوم بتحضير الحشو من خلال وضع البصل المفروم في وعاء على النار، ونضيف له الزيت ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف له اللحمة والملح والفلفل، ونقلب حتى يتغير لون اللحمة.

نقوم بوضع الصلصة، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بحشو الكانيلوني بخليط اللحمة، ونرصه في الطاجن، ونضع عليه من الأعلى صلصة وموزريلا وندخله الفرن يستوي. طريقة تحضير الكانيلوني من الألف للياء في البيت

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