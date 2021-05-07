وصفات فرد الشعر بالنشا في البيت بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل مجربة وفعالة 100%

تفضل الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم ومفرود بدلاً من المموج أو المجعد، ولذلك يذهبون دائماً إلى صالونات التجميل لكي يقوموا بهذا الأمر، ولكن في وقتنا الحالي بسبب ظروف كورونا المنتشرة في العالم كله، لا يتمكنون من الذهاب لفرد الشعر قبل العيد، ولذلك نقدم لهم بديل طبيعي يمكن تطبيقه في المنزل والحصول على نفس النتيجة، وهي وصفات فرد الشعر بالنشا، والتي تساعد على تنعيم الشعر طبيعياً دون تدخل الأدوات الحرارية أو المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتهلكه.وصفة فرد الشعر بالنشا في البيت
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- 6 ملعقة من النشا.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- كمية مناسبة من زيت الذرة النباتي.
نقوم بتطبيق الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء زجاجي نقوم بوضع النشا، ونضيف له الزيت النباتي.
- نغلق الوعاء، ونرجه بشكل جيد لكي يمتزج المكونين مع بعضهما البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إلى هذا الخليط.
- نقوم باستخدامه في دهن الشعر، ثم نتركه ساعتين.
- وبعد مرور الوقت نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.
- وبعد أن يجف نقوم بتسريحه، ونلاحظ نعومة ونتيجة مذهلة.
تعتمد هذه الوصفة على النشا بشكل أساسي حيث نحتاج لتحضيرها إلى فقط:
- 2 ملعقة من النشا.
- 2 بياض بيضة.
لتحضير هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء زجاجي نقوم بخلط كلاً من النشا وبياض البيض مع بعضهما البعض بشكل جيد.
- نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط متماسك.
- نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو الطبي للتخلص من أي شوائب أو أوساخ.
- ثم نقوم بتوزيع خليط النشا على الفروة والشعر كله، وندلكها بعض الدقائق.
- وبعد مرور ساعة نغسله جيداً بالماء والشامبو.
الوسوم
تفضل الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم ومفرود بدلاً من المموج أو المجعد، ولذلك يذهبون دائماً إلى صالونات التجميل لكي يقوموا بهذا الأمر، ولكن في وقتنا الحالي بسبب ظروف كورونا المنتشرة في العالم كله، لا يتمكنون من الذهاب لفرد الشعر قبل العيد، ولذلك نقدم لهم بديل طبيعي يمكن تطبيقه في المنزل والحصول على نفس النتيجة، وهي وصفات فرد الشعر بالنشا، والتي تساعد على تنعيم الشعر طبيعياً دون تدخل الأدوات الحرارية أو المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتهلكه.وصفة فرد الشعر بالنشا في البيت
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- 6 ملعقة من النشا.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- كمية مناسبة من زيت الذرة النباتي.
نقوم بتطبيق الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء زجاجي نقوم بوضع النشا، ونضيف له الزيت النباتي.
- نغلق الوعاء، ونرجه بشكل جيد لكي يمتزج المكونين مع بعضهما البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إلى هذا الخليط.
- نقوم باستخدامه في دهن الشعر، ثم نتركه ساعتين.
- وبعد مرور الوقت نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.
- وبعد أن يجف نقوم بتسريحه، ونلاحظ نعومة ونتيجة مذهلة.
تعتمد هذه الوصفة على النشا بشكل أساسي حيث نحتاج لتحضيرها إلى فقط:
- 2 ملعقة من النشا.
- 2 بياض بيضة.
لتحضير هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء زجاجي نقوم بخلط كلاً من النشا وبياض البيض مع بعضهما البعض بشكل جيد.
- نستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط متماسك.
- نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو الطبي للتخلص من أي شوائب أو أوساخ.
- ثم نقوم بتوزيع خليط النشا على الفروة والشعر كله، وندلكها بعض الدقائق.
- وبعد مرور ساعة نغسله جيداً بالماء والشامبو.
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