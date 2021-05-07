عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري) بالصوص الأصلي طريقة ولا اروع طعمه روعة لازم تجربية

عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري)، عمل الربيان السعودي واحدة من أفضل الطرق في تحضير الربيان، نظرًا لأنه وصفة مفضلة للكثيرين، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لكميات الفسفور التي يحتوي عليها. عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري) عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري) مكونات عمل الربيان السعودي ١ كيلو من الربيان.

عدد ٢ كوب من الأرز البسمتي، قومي بنقعه في المياه (يمكن استبدال الأرز البسمتي بالأرز الهندي ذو الحبة الرفيعة)

عدد ٣ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عدد ١ بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعمة.

عدد ٤ فصوص من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

عدد ١ حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

مقدار ¾ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

فلفل حار مقطع شرائح (حسب الرغبة)

عدد ٣ كوب من الماء.

البهارات وهي (ملعقة ونصف الملعقة من الملح، ربع ملعقة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة صغيرة من الشطة ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة، ربع ملعقة من الكركم، بهارات سمك). مكونات عمل الربيان السعودي طريقة عمل الربيان السعودي غسل الربيان جيدًا بالماء وتتبيله باستخدام بهارات السمك.

في طاسة قومي بوضع الزيت وتسخينه ومن ثم إضافة البصل والزنجبيل والثوم وشرائح الفلفل مع الاستمرار في التقليب حتي يتغير لون المكونات إلى الذهبي.

أضيفي الربيان إلى الطاسة وقومي بالتقليب لمدة لا تتعدي الخمس دقائق.

بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة والطماطم وباقي البهارات مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات معًا.

عند التقليب كوني حريصة حتى لا تقومي بهرس الربيان مع باقي المكونات.

بعد ذلك أضيفي كمية الأرز وكمية الماء واتركيه على نار متوسطة مع وضع غطاء القدر حتي تمام النضوج.

يمكن تزيين الطبق باستخدام كمية من الكزبرة ويقدم ساخنًا. طريقة عمل الربيان السعودي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان عمل الربيان السعودي، وقد ذكرنا الطريقة السعودية التقليدية في تحضير وجبة الربيان اللذيذة، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم. الوسوم

عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري)، عمل الربيان السعودي واحدة من أفضل الطرق في تحضير الربيان، نظرًا لأنه وصفة مفضلة للكثيرين، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لكميات الفسفور التي يحتوي عليها. عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري) عمل كبسة الربيان السعودي (الجمبري) مكونات عمل الربيان السعودي ١ كيلو من الربيان.

عدد ٢ كوب من الأرز البسمتي، قومي بنقعه في المياه (يمكن استبدال الأرز البسمتي بالأرز الهندي ذو الحبة الرفيعة)

عدد ٣ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عدد ١ بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعمة.

عدد ٤ فصوص من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

عدد ١ حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

مقدار ¾ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

فلفل حار مقطع شرائح (حسب الرغبة)

عدد ٣ كوب من الماء.

البهارات وهي (ملعقة ونصف الملعقة من الملح، ربع ملعقة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة صغيرة من الشطة ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة، ربع ملعقة من الكركم، بهارات سمك). مكونات عمل الربيان السعودي طريقة عمل الربيان السعودي غسل الربيان جيدًا بالماء وتتبيله باستخدام بهارات السمك.

في طاسة قومي بوضع الزيت وتسخينه ومن ثم إضافة البصل والزنجبيل والثوم وشرائح الفلفل مع الاستمرار في التقليب حتي يتغير لون المكونات إلى الذهبي.

أضيفي الربيان إلى الطاسة وقومي بالتقليب لمدة لا تتعدي الخمس دقائق.

بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة والطماطم وباقي البهارات مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات معًا.

عند التقليب كوني حريصة حتى لا تقومي بهرس الربيان مع باقي المكونات.

بعد ذلك أضيفي كمية الأرز وكمية الماء واتركيه على نار متوسطة مع وضع غطاء القدر حتي تمام النضوج.

يمكن تزيين الطبق باستخدام كمية من الكزبرة ويقدم ساخنًا. طريقة عمل الربيان السعودي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان عمل الربيان السعودي، وقد ذكرنا الطريقة السعودية التقليدية في تحضير وجبة الربيان اللذيذة، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.

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