صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح وتغطية الشعر الابيض والشيب نهائيا

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صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح حيث أن هذا اللون من بين صيحات الموضة الجديدة والعصرية لهذا العام، وتناسب كل سيدة وكل من يريد الحصول على إطلالة مختلفة في العيد، ولكن ما لا يدركه الكثير من الفتيات أنه بإمكانك القياك بتطبيق اللون الذهبي الأشقر دون الحاجة للخروج من المنزل بعدة طرق تمنحك بإطلالة أكثر تميز، ومن أهم ما تتميز درجة اللون الذهبي تتناسب مع درجات البشرة المتنوعة، مما يساعدك في الحصول على إطلالة متميزة وجاذبة بطرق سهلة فقط تعرفي على اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح بالمنزل.صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح
بإمكانك الآن الاستعانة بمواد طبيعية من أجل الحصول على لون شعر أشقر فاتح بالمنزل منها:الشاي والليمون:
- قومي بإحضار كمية مناسبة من الماء
- نصف كوب من عصير الليمون
- 10 أكياس من الشاي.
- واقي شمس.
- قومي بغلي كمية مناسبة من الماء الساخن ومن ثم قومي بإضافة حوالي 10 أكياس من الشاي، ويضاف لها من عصير الليمون وتترك لعدة دقائق حتى نحصل على لون شاي داكن ومن ثم نقوم بوضع الخليط في زجاجة رزاز، ومن ثم نقوم بتوزيع المحلول على الشعر.
- بعد التأكد من توزيع الخليط على الشعر مع المكوث في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة مع الحرص على تطبيق واقي الشمس على البشرة والمناطق المكشوفة بالجسم.
- احرصي على اختيار صبغة الشعر ان يكون مناسب لبشرتك على أن تكون ذات جودة عالية، مع تجنب وضعها بفروة الرأس.
- قومي الآن بتمشيط الشعر الجاف بشكل جيد حتى تتأكدي التخلص من التشابك به.
- القيام بتجهيز قطع من ورق الألومنيوم لتغطية الشعر بعد القيام بتطبيق الصبغة.
- يتم الحرص على تطبيق الفازلين على الوجه والرقبة وخلف الأذنين من تجنب تضرر الجلد من الصبغة.
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صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح حيث أن هذا اللون من بين صيحات الموضة الجديدة والعصرية لهذا العام، وتناسب كل سيدة وكل من يريد الحصول على إطلالة مختلفة في العيد، ولكن ما لا يدركه الكثير من الفتيات أنه بإمكانك القياك بتطبيق اللون الذهبي الأشقر دون الحاجة للخروج من المنزل بعدة طرق تمنحك بإطلالة أكثر تميز، ومن أهم ما تتميز درجة اللون الذهبي تتناسب مع درجات البشرة المتنوعة، مما يساعدك في الحصول على إطلالة متميزة وجاذبة بطرق سهلة فقط تعرفي على اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح بالمنزل.صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح
بإمكانك الآن الاستعانة بمواد طبيعية من أجل الحصول على لون شعر أشقر فاتح بالمنزل منها:الشاي والليمون:
- قومي بإحضار كمية مناسبة من الماء
- نصف كوب من عصير الليمون
- 10 أكياس من الشاي.
- واقي شمس.
- قومي بغلي كمية مناسبة من الماء الساخن ومن ثم قومي بإضافة حوالي 10 أكياس من الشاي، ويضاف لها من عصير الليمون وتترك لعدة دقائق حتى نحصل على لون شاي داكن ومن ثم نقوم بوضع الخليط في زجاجة رزاز، ومن ثم نقوم بتوزيع المحلول على الشعر.
- بعد التأكد من توزيع الخليط على الشعر مع المكوث في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة مع الحرص على تطبيق واقي الشمس على البشرة والمناطق المكشوفة بالجسم.
- احرصي على اختيار صبغة الشعر ان يكون مناسب لبشرتك على أن تكون ذات جودة عالية، مع تجنب وضعها بفروة الرأس.
- قومي الآن بتمشيط الشعر الجاف بشكل جيد حتى تتأكدي التخلص من التشابك به.
- القيام بتجهيز قطع من ورق الألومنيوم لتغطية الشعر بعد القيام بتطبيق الصبغة.
- يتم الحرص على تطبيق الفازلين على الوجه والرقبة وخلف الأذنين من تجنب تضرر الجلد من الصبغة.
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