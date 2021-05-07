صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح وتغطية الشعر الابيض والشيب نهائيا

صبغه العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح حيث أن هذا اللون من بين صيحات الموضة الجديدة والعصرية لهذا العام، وتناسب كل سيدة وكل من يريد الحصول على إطلالة مختلفة في العيد، ولكن ما لا يدركه الكثير من الفتيات أنه بإمكانك القياك بتطبيق اللون الذهبي الأشقر دون الحاجة للخروج من المنزل بعدة طرق تمنحك بإطلالة أكثر تميز، ومن أهم ما تتميز درجة اللون الذهبي تتناسب مع درجات البشرة المتنوعة، مما يساعدك في الحصول على إطلالة متميزة وجاذبة بطرق سهلة فقط تعرفي على اسرار صبغ الشعر باللون الاشقر الفاتح بالمنزل.

بإمكانك الآن الاستعانة بمواد طبيعية من أجل الحصول على لون شعر أشقر فاتح بالمنزل منها:

قومي بإحضار كمية مناسبة من الماء

نصف كوب من عصير الليمون

10 أكياس من الشاي.

واقي شمس.

قومي بغلي كمية مناسبة من الماء الساخن ومن ثم قومي بإضافة حوالي 10 أكياس من الشاي، ويضاف لها من عصير الليمون وتترك لعدة دقائق حتى نحصل على لون شاي داكن ومن ثم نقوم بوضع الخليط في زجاجة رزاز، ومن ثم نقوم بتوزيع المحلول على الشعر.

بعد التأكد من توزيع الخليط على الشعر مع المكوث في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة مع الحرص على تطبيق واقي الشمس على البشرة والمناطق المكشوفة بالجسم.