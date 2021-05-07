طريقة صبغات شعر أشقر في المنزل بالخطوات دون الذهاب الي صالونات التجميل

تعد صبغات شعر أشقر من اكثر الدرجات التي ترغب بها كل النساء لأنها تعطي مظهر أنيق ورائع، كما أنها من الدرجات المنتشرة والمفضلة لدي جميع النساء والفتيات وأيضا يفضلها كثير من الرجال أن يراها في زوجاتهم، ولان يوجد العديد من درجات الشعر الأشقر فيجب علي كل فتاه وسيدة أن تختار اللون المفضل لديها والذي سوف يتماشى مع لون بشرتها لضمان الحصول علي افضل مظهر.

صبغات شعر أشقر

يجب الاهتمام جيدا باختيار صبغة الشعر حسب لون البشرة لأنة يوجد العديد من درجات الشعر الأشقر، إن كنتي من أصحاب البشرة البيضاء فهناك الكثير من الاختيارات أمامك من صبغات الشعر الأشقر مثل الأشقر الفاتح او الأشقر الرمادي او الأشقر الذهبي الذي سوف نتحدث علية الآن، أما أن كنتي من أصحاب البشرة السمراء او القمحية فهناك الكثير من الاختيارات مثل الأشقر العسلي او الأشقر الكراميل.

إن هذه الصبغة تليق مع أصحاب البشرة الفاتحة او القمحية التي تميل الي الفاتحة.

لكي يبدو اللون طبيعيا يجب عليكي شراء عبوتين من اللون الأشقر الذهبي من نفس النوع زمن نفس الشركة، او شراء علبة من الأشقر الذهبي مع شراء علبة من الأشقر الطبيعي يحملون نفس الاسم التجاري ونفس اسم الشركة.

يجب اختيار درجة اللون بما يتناسب مع درجة لون الشعر الحالي، ولك باختيار درجة او درجتين افتح وليس اكثر، فان كان لون الشعر غامق واللون المرغوب به فاتح فيجب سحب لون الشعر اولا.

عبوتان من صبغات الشعر الأشقر الذهبي.

منشفة.

فرشاة للشعر.

وعاء.

فازلين.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغ الشعر.

مشط رفيع الأسنان.

عدد من الكليبسات لتقسيم الشعر.

شامبو مخصص للشعر المصبوغ بالأشقر.

بلسم.

قبعة استحمام.

وضع المنشفة حول الكتفين.

وضع العبوتين في إناء، ومزجهم جيدا حتي يتجانس العبوتين تماما معا.

تمشيط الشعر جيدا للتأكد من عدم وجود تشابك او عقد في الشعر قبل الصبغ لكي لا يصبح لون الشغر غير مكتمل.

ارتداء القفازات لحماية اليد.

اولا يتم إجراء اختبار لون علي خصلة صغيرة من الشعر للتأكد من الدرجة المطلوبة ولمعرفة الوقت المستغرق للحصول علي الدرجة المطلوبة.

تقسيم الشعر الي أربعة أقسام، من الأمام الي اسفل بشكل عمودي باتجاه العنق ربط ثلاث أقسام بالكلبسات والبدء في صبع القسم الرابع.

دهن البشرة بالفازلين عند حدود العشر وعلي الأذنين حفاظا علي البشرة.

البدء بصبغ الشعر قسم قسم من الجذور عند الجبهة باستخدام فرشاة الصبغ ثم باستخدام المشط ويتم سحب الصبغة الي اخر الشعر.

عند التأكد من صبغ الشعر كاملا، توضع قبعة الاستحمام وبعد 20 دقيقة يتم فحص اللون، وتترك الصبغة بين 30 الي 40 دقيقة.

وبعد الانتهاء من المدة الزمنية، يتم غسل الشعر بالماء جيدا، ثم استخدام الشامبو، ثم البلسم.

غسل الشعر لمدة يومين بعر الصبغة.

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