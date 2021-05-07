خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر في دقائق

خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر نظراً لأن الشعر الخشن الجاف والمجعد من أكثر ما يسبب الإزعاج والإحراج للفتيات ويبحثون دائماً عن أبرز الطرق التي تمكنهم من القضاء عليها، وتبذل قصار جهدها في القيام بتجربة الكثير من الطرق والمكونات للعناية بالشعر، كما أن يعتبر الشامبو من أهم المكونات التي نستخدمها بشكل دوري من أجل العناية بصحة الشعر ونضارته وتنظيف الشعر، ومن الممكن الآن القيام بإضافة مكونات طبيعية للشامبو تزيد من فعاليته للعناية بالشعر، كما أنه بإمكانك القيام بعمل شامبو طبيعي منزلي بمكونات طبيعية، وسوف نساعدك اليوم بمكون ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد.

تعرفي معنا اليوم على مكون طبيعي ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد بدقائق دون أي أضرار:

من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية الجيدة بصحة الشعر وبإمكانك الآن إضافة القليل منه علي الشامبو الخاص بنوع شعرك وتقلب المكونات معاً.

الخاص بنوع شعرك وتقلب المكونات معاً. ثم قومي بفرك الشعر وفروة الرأس المبللة بالمزيج عند القيام بغسل الشعر ويترك لعدة دقائق ومن ثم يشطف بالماء فقط وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

فقط قومي بوضع كمية قليلة من عصير الليمون الطازج للشامبو الخاص بنوع شعرك وترج الزجاجة جيداً حتى أن تتأكدي من تجانس المكونات معاً.

من ثم نقوم باستخدام الخليط في فرك خصلات الشعر والتركز على فروة الرأس بعمل مساج لها لعدة دقائق حتى تحفز البصيلة، ومن ثم يترك لعدة دقائق ويشطف الشعر بالماء.