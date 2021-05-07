خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر في دقائق

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خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر نظراً لأن الشعر الخشن الجاف والمجعد من أكثر ما يسبب الإزعاج والإحراج للفتيات ويبحثون دائماً عن أبرز الطرق التي تمكنهم من القضاء عليها، وتبذل قصار جهدها في القيام بتجربة الكثير من الطرق والمكونات للعناية بالشعر، كما أن يعتبر الشامبو من أهم المكونات التي نستخدمها بشكل دوري من أجل العناية بصحة الشعر ونضارته وتنظيف الشعر، ومن الممكن الآن القيام بإضافة مكونات طبيعية للشامبو تزيد من فعاليته للعناية بالشعر، كما أنه بإمكانك القيام بعمل شامبو طبيعي منزلي بمكونات طبيعية، وسوف نساعدك اليوم بمكون ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد.
خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر
تعرفي معنا اليوم على مكون طبيعي ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد بدقائق دون أي أضرار:زيت جوز الهند:
- من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية الجيدة بصحة الشعر وبإمكانك الآن إضافة القليل منه علي الشامبو الخاص بنوع شعرك وتقلب المكونات معاً.
- ثم قومي بفرك الشعر وفروة الرأس المبللة بالمزيج عند القيام بغسل الشعر ويترك لعدة دقائق ومن ثم يشطف بالماء فقط وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
- فقط قومي بوضع كمية قليلة من عصير الليمون الطازج للشامبو الخاص بنوع شعرك وترج الزجاجة جيداً حتى أن تتأكدي من تجانس المكونات معاً.
- من ثم نقوم باستخدام الخليط في فرك خصلات الشعر والتركز على فروة الرأس بعمل مساج لها لعدة دقائق حتى تحفز البصيلة، ومن ثم يترك لعدة دقائق ويشطف الشعر بالماء.
- قومي بأخذ ثمرة من الموز المهروس ويضاف لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأخرى من العسل وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الزبادي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر النظيف بالتساوي ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء بشكل جيد.
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خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر نظراً لأن الشعر الخشن الجاف والمجعد من أكثر ما يسبب الإزعاج والإحراج للفتيات ويبحثون دائماً عن أبرز الطرق التي تمكنهم من القضاء عليها، وتبذل قصار جهدها في القيام بتجربة الكثير من الطرق والمكونات للعناية بالشعر، كما أن يعتبر الشامبو من أهم المكونات التي نستخدمها بشكل دوري من أجل العناية بصحة الشعر ونضارته وتنظيف الشعر، ومن الممكن الآن القيام بإضافة مكونات طبيعية للشامبو تزيد من فعاليته للعناية بالشعر، كما أنه بإمكانك القيام بعمل شامبو طبيعي منزلي بمكونات طبيعية، وسوف نساعدك اليوم بمكون ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد.
خلطة العيد ضعيها فورا علي الشامبو لشعرك الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر
تعرفي معنا اليوم على مكون طبيعي ضعيها علي الشامبو لتنعيم الشعر الخشن المجعد بدقائق دون أي أضرار:زيت جوز الهند:
- من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية الجيدة بصحة الشعر وبإمكانك الآن إضافة القليل منه علي الشامبو الخاص بنوع شعرك وتقلب المكونات معاً.
- ثم قومي بفرك الشعر وفروة الرأس المبللة بالمزيج عند القيام بغسل الشعر ويترك لعدة دقائق ومن ثم يشطف بالماء فقط وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
- فقط قومي بوضع كمية قليلة من عصير الليمون الطازج للشامبو الخاص بنوع شعرك وترج الزجاجة جيداً حتى أن تتأكدي من تجانس المكونات معاً.
- من ثم نقوم باستخدام الخليط في فرك خصلات الشعر والتركز على فروة الرأس بعمل مساج لها لعدة دقائق حتى تحفز البصيلة، ومن ثم يترك لعدة دقائق ويشطف الشعر بالماء.
- قومي بأخذ ثمرة من الموز المهروس ويضاف لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأخرى من العسل وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الزبادي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر النظيف بالتساوي ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء بشكل جيد.
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