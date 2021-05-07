أسرار عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند بطريقة ناجحة في البيت

البسبوسة بالزبيب وجوز الهند من أكثر أنواع الحلوى شهرة في أوقات العام المختلفة، ولكن يزداد إعداد هذه الحلوى بشكلٍ كبير في شهر رمضان والذي يرتبط بتحضير أنواع مختلفة من الحلوى، لهذا تزداد عمليات البحث عن طرق تحضير وإعداد بسبوسة الزبيب مع جوز الهند كواحدة من الطرق المميزة لتقديم البسبوسة بمذاق رائع ومختلف ومميز بالنسبة للكثير من الأشخاص.

البسبوسة بالزبيب وجوز الهند

تعتبر البسبوسة من أنواع الحلوى المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص والتي يبحثون عن طريقة تحضيرها وإعدادها بسهولة في المنزل، فبجانب كون البسبوسة بالزبيب وجوز الهند من الحلويات رائعة المذاق إلا أنها تحتوي في مكوناتها على الكثير من الأشياء التي تقدم فوائد كبيرة للجسم مثل اللبن والزبدة وغيرها الكثير.

2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من محسن الخبز أو البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من جوز الهند المجروش واللوز لتزيين الوجه.

كوب ونصف من الماء للشربات.

كوبان من السكر للشربات.

عصير نصف ليمونة للشربات.

في وعاء عميق على النار نضع مكونات الشربات ونقلبها مع بعضها البعض ثم نتركها على نار متوسطة حتى تغلي لفترة من الوقت وبعد أن يبدأ الخليط في التماسك نرفعه من على النار ونتركه جانباً ليبرد.

نحضر إناء عميق ونضع كل من دقيق السميد والسكر ونقلبهم مع بعضهما البعض ثم نضيف جوز الهند المجروش والزبيب ونقلبهم.

نضيف بعضها البيكنج البودر والفانيليا والزبدة المذابة ونقلب المكونات جيداً حتى تتمازج.

نضيف اللبن إلى الخليط بشكل تدريجي مع التقليب جيداً.

بعد أن تمتزج المكونات نحضر صينية فرن وندهنها بكمية من الزبدة.

نسكب خليط البسبوسة في الصينية بحيث يكون الوجه متساوي، ثم نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 ونتركها حتى يصبح لونها ذهبياً في فترة تمتد من 15 إلى 20 دقيقة.

بعد أن نخرج البسبوسة من الفرن نسكب بالشربات المعد مسبقاً فوقها مباشرةً ونقوم بوضع جوز الهند واللوز فوقها لتزيين الوجه ونقطعها ونقدمها.

مقادير ومكونات البسبوسة بالزبيب وجوز الهندطريقة عمل وتحضير البسبوسة بالزبيب وجوز الهند