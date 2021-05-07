سر تحضير حلى أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة في المنزل

أصابع البسبوسة من أروع الحلويات التي يُحبها كافة الأشخاص ويعشقون تناولها، وبالتحديد عند مجيء شهر رمضان الكريم، وبإمكانك أن تقومي بتجهيزها بالبيت بأسهل الطرق وأبسط المكونات المتواجدة في البيوت العربية، إذ أنها مفيدة وصحية للأولاد كلهم، فهي تُقدم مثل نوع من الأنواع الأخرى من الحلويات، فللبسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية واللذيذة عند كافة الأفراد كبارًا وصغارًا، لذلك سنُقدم في المقال التالي طريقة إعداد أصابع البسبوسة بكل سهولة.

تعد البسبوسة حلوى شرقية يعشقها الكل بدول العالم ومن الممكن أن تقومي بإعطائها لأبنائك وأسرتك، لهذا سنُقدم اليوم طريقة تحضير تلك الأصابع اللذيذة الذي يكون الطلب عليها كثير بالبيوت العربية، وها هي طريقة تحضير تلك الحلوى:

كوب من الدقيق.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبان من دقيق السميد الناعم.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من اللبن.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب ونصف من الماء.