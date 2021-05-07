سر تحضير حلى أصابع البسبوسة الذهبية اللذيذة في المنزل

أصابع البسبوسة من أروع الحلويات التي يُحبها كافة الأشخاص ويعشقون تناولها، وبالتحديد عند مجيء شهر رمضان الكريم، وبإمكانك أن تقومي بتجهيزها بالبيت بأسهل الطرق وأبسط المكونات المتواجدة في البيوت العربية، إذ أنها مفيدة وصحية للأولاد كلهم، فهي تُقدم مثل نوع من الأنواع الأخرى من الحلويات، فللبسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية واللذيذة عند كافة الأفراد كبارًا وصغارًا، لذلك سنُقدم في المقال التالي طريقة إعداد أصابع البسبوسة بكل سهولة.أصابع البسبوسة
تعد البسبوسة حلوى شرقية يعشقها الكل بدول العالم ومن الممكن أن تقومي بإعطائها لأبنائك وأسرتك، لهذا سنُقدم اليوم طريقة تحضير تلك الأصابع اللذيذة الذي يكون الطلب عليها كثير بالبيوت العربية، وها هي طريقة تحضير تلك الحلوى:مقادير وصفة أصابع البسبوسة
- كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوبان من دقيق السميد الناعم.
- نصف ملعقة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من اللبن.
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف من الماء.
- يتم تجهيز إناء لكي يتم وضع دقيق السميد والسكر والدقيق والبيكنج بودر والملح به ويتم تحريك جميع المقادير لكي يتجانسوا سويًا.
- قومي بوضع السمن ومتابعة تحريك كافة المكونات إلى أن يختفي السمن بالدقيق.
- ضعي اللبن بالتدريج وواكبي التقليب إلى أن تصير لديكِ عجينة متماسكة بغير أن تلتصق بيديكِ.
- أحضري قالب يتعلق بالفرن وادهنيه بمادة دهنية.
- قومي بصنع أصابع البسبوسة.
- سخني الفرن حتى مرور ١٥ دقيقة قبل أن تقومي بإدخال القالب به ومن ثم أدخليه بدرجة حرارة 180°.
- قومي بإخراج أصابع البسبوسة ومن ثم ضعي الشربات بها.
- ضعيها بعد ذلك بطبق التقديم وقدميها لأسرتك وعائلتك، وبالهناء والشفاء.
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أصابع البسبوسة من أروع الحلويات التي يُحبها كافة الأشخاص ويعشقون تناولها، وبالتحديد عند مجيء شهر رمضان الكريم، وبإمكانك أن تقومي بتجهيزها بالبيت بأسهل الطرق وأبسط المكونات المتواجدة في البيوت العربية، إذ أنها مفيدة وصحية للأولاد كلهم، فهي تُقدم مثل نوع من الأنواع الأخرى من الحلويات، فللبسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية واللذيذة عند كافة الأفراد كبارًا وصغارًا، لذلك سنُقدم في المقال التالي طريقة إعداد أصابع البسبوسة بكل سهولة.أصابع البسبوسة
تعد البسبوسة حلوى شرقية يعشقها الكل بدول العالم ومن الممكن أن تقومي بإعطائها لأبنائك وأسرتك، لهذا سنُقدم اليوم طريقة تحضير تلك الأصابع اللذيذة الذي يكون الطلب عليها كثير بالبيوت العربية، وها هي طريقة تحضير تلك الحلوى:مقادير وصفة أصابع البسبوسة
- كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوبان من دقيق السميد الناعم.
- نصف ملعقة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من اللبن.
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف من الماء.
- يتم تجهيز إناء لكي يتم وضع دقيق السميد والسكر والدقيق والبيكنج بودر والملح به ويتم تحريك جميع المقادير لكي يتجانسوا سويًا.
- قومي بوضع السمن ومتابعة تحريك كافة المكونات إلى أن يختفي السمن بالدقيق.
- ضعي اللبن بالتدريج وواكبي التقليب إلى أن تصير لديكِ عجينة متماسكة بغير أن تلتصق بيديكِ.
- أحضري قالب يتعلق بالفرن وادهنيه بمادة دهنية.
- قومي بصنع أصابع البسبوسة.
- سخني الفرن حتى مرور ١٥ دقيقة قبل أن تقومي بإدخال القالب به ومن ثم أدخليه بدرجة حرارة 180°.
- قومي بإخراج أصابع البسبوسة ومن ثم ضعي الشربات بها.
- ضعيها بعد ذلك بطبق التقديم وقدميها لأسرتك وعائلتك، وبالهناء والشفاء.
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