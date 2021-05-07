كيفية استخدام الفازلين لازالة الشعر بدون الم في المنزل

الفازلين لازالة الشعر بدون الم والذي يعتبر من أهم المكونات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، فكثيراً ما تبحث السيدات عن وصفات طبيعية تساعد في التخلص من شعر الجسم الزائد دون الشعور بالألم الذي ينتج عن وسائل إزالة الشعر التقليدية، لأن عملية إزالة الشعر عملية حساسة للغاية ويجب الإنتباه إلى الأشياء التي يتم استخدامها على البشرة لتجنب الأضرار الناتجة عن المواد الكيميائية، لهذا سوف نقدم لكي طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بدون ألم عن طريق استخدام الفازلين.الفازلين لازالة الشعر بدون الم
يعتبر الفازلين واحد من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في منتجات التجميل بشكلٍ كبير وهذا لقدرته الكبيرة في التخلص من مشاكل البشرة المختلفة وأنه يساعد بقدر كبير في ترطيب البشرة والتخلص من الحروق الموجودة فيها والتشققات، لهذا نجد أن الكثير من السيدات تحرص على استخدامه بشكل كبير لفوائده المتنوعة، وفي الأوقات الأخيرة بدأت تستخدمه الكثير من السيدات في إزالة شعر الجسم دون الشعور بالألم.مكونات وصفة الفازلين لازالة الشعر بدون الم
- ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- 3 معالق كبيرة لبن.
- نصف ملعقة كبيرة فازلين.
- نقوم بوضع المكونات باستثناء الفازلين في إناء صغير ونخلطها جيدا حتى يصبح قوامها متمازجاً.
- نضيف كمية الفازلين الموجودة لدينا ونخلط المكونات.
- نضع الخليط الموجود لدينا على الشعر الزائد مع اتجاه إنبات الشعر ونتركها على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يجف الخليط.
- نزيل الخليط عن البشرة في اتجاه معاكس لاتجاه إنبات الشعر ونقوم بغسلها باستخدام الماء الدافئ.
- نكرر الوصفة يومياً بشكل منتظم للحصول على نتيجة أفضل، لأن استخدام الفازلين لازالة الشعر بدون الم يوفر عليك تكاليف العناء في إزالة الشعر الزائد من الجسم عن طريق الذهاب لصالونات التجميل، كما أنه يقوم بترطيب البشرة، لأن هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية لا تضر البشرة تماماً.
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الفازلين لازالة الشعر بدون الم والذي يعتبر من أهم المكونات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، فكثيراً ما تبحث السيدات عن وصفات طبيعية تساعد في التخلص من شعر الجسم الزائد دون الشعور بالألم الذي ينتج عن وسائل إزالة الشعر التقليدية، لأن عملية إزالة الشعر عملية حساسة للغاية ويجب الإنتباه إلى الأشياء التي يتم استخدامها على البشرة لتجنب الأضرار الناتجة عن المواد الكيميائية، لهذا سوف نقدم لكي طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بدون ألم عن طريق استخدام الفازلين.الفازلين لازالة الشعر بدون الم
يعتبر الفازلين واحد من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في منتجات التجميل بشكلٍ كبير وهذا لقدرته الكبيرة في التخلص من مشاكل البشرة المختلفة وأنه يساعد بقدر كبير في ترطيب البشرة والتخلص من الحروق الموجودة فيها والتشققات، لهذا نجد أن الكثير من السيدات تحرص على استخدامه بشكل كبير لفوائده المتنوعة، وفي الأوقات الأخيرة بدأت تستخدمه الكثير من السيدات في إزالة شعر الجسم دون الشعور بالألم.مكونات وصفة الفازلين لازالة الشعر بدون الم
- ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- 3 معالق كبيرة لبن.
- نصف ملعقة كبيرة فازلين.
- نقوم بوضع المكونات باستثناء الفازلين في إناء صغير ونخلطها جيدا حتى يصبح قوامها متمازجاً.
- نضيف كمية الفازلين الموجودة لدينا ونخلط المكونات.
- نضع الخليط الموجود لدينا على الشعر الزائد مع اتجاه إنبات الشعر ونتركها على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يجف الخليط.
- نزيل الخليط عن البشرة في اتجاه معاكس لاتجاه إنبات الشعر ونقوم بغسلها باستخدام الماء الدافئ.
- نكرر الوصفة يومياً بشكل منتظم للحصول على نتيجة أفضل، لأن استخدام الفازلين لازالة الشعر بدون الم يوفر عليك تكاليف العناء في إزالة الشعر الزائد من الجسم عن طريق الذهاب لصالونات التجميل، كما أنه يقوم بترطيب البشرة، لأن هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية لا تضر البشرة تماماً.
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