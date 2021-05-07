اسرار تحضير بسكويت النشادر بالمقاير المظبوطة هش وخفيف احلي من الجاهز

اسرار تحضير بسكويت النشادر بالمقاير المظبوطة خلال هذه الفترة، حرصت الأسر المصرية على صنع منتجات عيد الفطر المخبوزة، والتي تنتج مذاقًا خاصًا عند خبزها في المنزل، بدلاً من شراء المنتجات الجاهزة، حيث يجمع أفراد الأسرة من الأطفال والمراهقين للمشاركة في تحضير العجين وصنع الأدوات المتنوعة لصنع أشهى المخبوزات، وهذا هو سبب علمنا في التقرير أن هذه هي أهم طريقة لعمل بسكويت النشادر للعيد مثل المتاجر. اسرار تحضير بسكويت النشادر بالمقاير المظبوطة المكوّنات: 1 كيلوغرامات من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من السمن.

2 ملعقة قليلة من مسحوق الخبز.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

قليل من الملح.

حوالي نصف كوب من اللبن.

حوالي 3 بيضات.

2 ملعقة قليلة من الفانيليا. طريقة التحضير في إناء الخلاط الكهربائي، نضع والزبدة والسكر ونخلطهما، ثم نضيف الفانيليا والبيض ونقلب مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة اللبن والنشادر ونقوم بالخلط بشكل جيد.

نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر في إناء، ثم نضيف خليط المكونات السابقة إلى مزيج الدقيق، ثم نخلط المكونات جيداً للحصول على عجينة لزجة.

نستخدم الآلة المخصصة لعمل عجينة البسكويت ، ثم نضعها في صينية ذات حافة قصيرة، ثم نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة.

، ثم نضعها في صينية ذات حافة قصيرة، ثم نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة. بعد ما تم تبريد بسكويت النشادر نتناوله بكوب من شاي الحليب. عمل بسكويت النشادر بالبرتقال المكونات 3 أكواب من الطحين.

حوالي 3 بيضات.

سكر البودرة حوالي ثلاثة أرباع كوب.

2 ملعقة ممتلئة من عصير البرتقال.

ملعقة قليلة من النشادر.

ما يقرب من حوالي ثلث كوب من الزبادي.

ملعقة قليلة من الفانيليا.

نصف كوب من السمنة. طريقة التحضير قومي بوضع كل العناصر الجافة في الميكسر، ثم أضيفي البيض والزبدة تدريجياً إلى العناصر.

قومي بإضافة عصير اللبن وعصير البرتقال، ثم نقوم بخلط كل العناصر جيدًا.

نضع العجينة في كيس المعجنات، ثم نلفها على صينية الخبز، ثم تشكل الحلوى بأشكال متنوعة حسب الطلب.

أدخل الصينية في الفرن واخبزيها على درجة حرارة قصوى 160 درجة مئوية، ثم اطهيها، ثم ابدأ في تقديم بسكويت النشادر. الوسوم

اسرار تحضير بسكويت النشادر بالمقاير المظبوطة خلال هذه الفترة، حرصت الأسر المصرية على صنع منتجات عيد الفطر المخبوزة، والتي تنتج مذاقًا خاصًا عند خبزها في المنزل، بدلاً من شراء المنتجات الجاهزة، حيث يجمع أفراد الأسرة من الأطفال والمراهقين للمشاركة في تحضير العجين وصنع الأدوات المتنوعة لصنع أشهى المخبوزات، وهذا هو سبب علمنا في التقرير أن هذه هي أهم طريقة لعمل بسكويت النشادر للعيد مثل المتاجر. اسرار تحضير بسكويت النشادر بالمقاير المظبوطة المكوّنات: 1 كيلوغرامات من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من السمن.

2 ملعقة قليلة من مسحوق الخبز.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

قليل من الملح.

حوالي نصف كوب من اللبن.

حوالي 3 بيضات.

2 ملعقة قليلة من الفانيليا. طريقة التحضير في إناء الخلاط الكهربائي، نضع والزبدة والسكر ونخلطهما، ثم نضيف الفانيليا والبيض ونقلب مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة اللبن والنشادر ونقوم بالخلط بشكل جيد.

نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر في إناء، ثم نضيف خليط المكونات السابقة إلى مزيج الدقيق، ثم نخلط المكونات جيداً للحصول على عجينة لزجة.

نستخدم الآلة المخصصة لعمل عجينة البسكويت ، ثم نضعها في صينية ذات حافة قصيرة، ثم نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة.

، ثم نضعها في صينية ذات حافة قصيرة، ثم نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة. بعد ما تم تبريد بسكويت النشادر نتناوله بكوب من شاي الحليب. عمل بسكويت النشادر بالبرتقال المكونات 3 أكواب من الطحين.

حوالي 3 بيضات.

سكر البودرة حوالي ثلاثة أرباع كوب.

2 ملعقة ممتلئة من عصير البرتقال.

ملعقة قليلة من النشادر.

ما يقرب من حوالي ثلث كوب من الزبادي.

ملعقة قليلة من الفانيليا.

نصف كوب من السمنة. طريقة التحضير قومي بوضع كل العناصر الجافة في الميكسر، ثم أضيفي البيض والزبدة تدريجياً إلى العناصر.

قومي بإضافة عصير اللبن وعصير البرتقال، ثم نقوم بخلط كل العناصر جيدًا.

نضع العجينة في كيس المعجنات، ثم نلفها على صينية الخبز، ثم تشكل الحلوى بأشكال متنوعة حسب الطلب.

أدخل الصينية في الفرن واخبزيها على درجة حرارة قصوى 160 درجة مئوية، ثم اطهيها، ثم ابدأ في تقديم بسكويت النشادر.

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