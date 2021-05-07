المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين ضعيها في الليل وتمتعي باقدام وردية في الصباح

المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين تعتبر تشقق القدمين مشكلة شائعة في الشتاء بسبب الطقس البارد ولأسباب أخرى متنوعة، وللتخلص من تشقق القدمين يجب معرفة الأسباب وتجنبها، سوف نتحدث عن أهم الأسباب المسببة في تشقق القدمين، وبعض الأسرار الطبيعية التي تعلم على التخلص من تشقق القدمين. المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين خطوات التخلص من تشققات الاقدام نهائيا بكل سهوله في المنزل. حمام القدمين ضعي قدميك في إناء من الماء الدافئ مع قليل من زيت الزيتون والملح الخشن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم أضف الماء الساخن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وكرر تجديد الماء الساخن، واحتفظ بها أكبر قدر ممكن من الوقت، حتى تجد أن القدمين ذبلت تمامًا ويصبح الجلد ناعمًا ورطبًا. تقشير القدمين في هذه المرحلة، تحتاج إلى استخدام أداة تقشير، إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك استخدام حجر القدم.

إذا لم يكن لديك منتج جيد يمكن أن يقشر قدميك، يمكنك عمل مقشر طبيعي، بما في ذلك كوب واحد من الملح الخشن وكوب واحد من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم امسحي قدميك لإزالة الجلد الميت بالكامل.

بالكامل. والجدير بالذكر إلى أن بعض الأقدام قد تحتاج إلى ما يزيد عن جلسة واحدة لتكون ناعمة تمامًا، لأن التشققات الموجودة في بعض

القدمين قد تكون عميقة ولن تختفي لأول مرة، بعد أن تم تقشير قدميك جيدًا، تحتاجان إلى مرطب جيد.

تحتاج القدمين إلى مرطبات قوية لترطيبهما، ومن أقوى المرطبات وهو الفازلين.

إذا احتاجت قدميك إلى ترطيب عميق، انشر طبقة من الفازلين على قدميك، ثم لف قدميك في كيس بلاستيكي وارتدِ الجوارب؛ ستسمح هذه الطريقة بامتصاص الفازلين بالكامل. الوسوم

المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين تعتبر تشقق القدمين مشكلة شائعة في الشتاء بسبب الطقس البارد ولأسباب أخرى متنوعة، وللتخلص من تشقق القدمين يجب معرفة الأسباب وتجنبها، سوف نتحدث عن أهم الأسباب المسببة في تشقق القدمين، وبعض الأسرار الطبيعية التي تعلم على التخلص من تشقق القدمين. المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين خطوات التخلص من تشققات الاقدام نهائيا بكل سهوله في المنزل. حمام القدمين ضعي قدميك في إناء من الماء الدافئ مع قليل من زيت الزيتون والملح الخشن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم أضف الماء الساخن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وكرر تجديد الماء الساخن، واحتفظ بها أكبر قدر ممكن من الوقت، حتى تجد أن القدمين ذبلت تمامًا ويصبح الجلد ناعمًا ورطبًا. تقشير القدمين في هذه المرحلة، تحتاج إلى استخدام أداة تقشير، إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك استخدام حجر القدم.

إذا لم يكن لديك منتج جيد يمكن أن يقشر قدميك، يمكنك عمل مقشر طبيعي، بما في ذلك كوب واحد من الملح الخشن وكوب واحد من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم امسحي قدميك لإزالة الجلد الميت بالكامل.

بالكامل. والجدير بالذكر إلى أن بعض الأقدام قد تحتاج إلى ما يزيد عن جلسة واحدة لتكون ناعمة تمامًا، لأن التشققات الموجودة في بعض

القدمين قد تكون عميقة ولن تختفي لأول مرة، بعد أن تم تقشير قدميك جيدًا، تحتاجان إلى مرطب جيد.

تحتاج القدمين إلى مرطبات قوية لترطيبهما، ومن أقوى المرطبات وهو الفازلين.

إذا احتاجت قدميك إلى ترطيب عميق، انشر طبقة من الفازلين على قدميك، ثم لف قدميك في كيس بلاستيكي وارتدِ الجوارب؛ ستسمح هذه الطريقة بامتصاص الفازلين بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكون المعجزة علاج التشققات وخشونة القدمين ضعيها في الليل وتمتعي باقدام وردية في الصباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.