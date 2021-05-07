تعملي أسرار تحضير كريم كراميل بدون فرن في المنزل

من الحلويات الخفيفة على المعدة وتمتلك طعم شهي وتيم تجهيزها بسرعة جيدًا هو الكريم كراميل، لها العديد من الطرق ولكن الطريق الأشهر في الإعداد هي الكريم كراميل بدون فرن وهي الطريقة التي تُعتمد في كافة المطاعم وتكون أيضا محور حديثنا اليوم في هذا المقال فإذا كنتي من هؤلاء العاشقين لحلوي الكريم كراميل فعليك المتابعة معنا.

كريم كراميل بدون فرن

بعد تجربة هذه الطريقة ونجحها الفظيع الذي حققتها والطعم الذي خطف القلوب بدأ الجميع في البحث عن كيفية إعدادها في المنزل بكل سهولة وتحقيق نفس المذاق الرائع.

أفضل طريقة لإعداد الكريم كراميل بدون فرن

مكونات اعداد الكريم كراميل بدون فرن

3 حبات من البيض.

2 كوب من الحليب .

نصف كوب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

قومي بإحضار إناء عميق وضعيه على نار متوسطة ثم أضيفي فيها نصف كوب من السكر الأبيض مع التقليب الجيد حتى يذوب وتحصلي على لون الكراميل الذهبي الجميل.

قومي بإضافة مقدار2 ملعقة من الماء على السكر بصورة تدريجية مع التقليب الجيد ثم اتركيه على جنب.

قومي بتدفئة الحليب وليس غليه.

احضري إناء عميق وضعي فيه كل من السكر والبيض واضربيهم بطريقة جيدة باستخدام المضرب الكهربائي.

قومي بإضافة الحليب على خليط البيض بصورة تدريجية مع التقليب الجيد.

قومي بإضافة خليط البيض على خليط الكريم كراميل وقلبيهم جيدًا.

ضعي الخليط في وعاء محكم وقلبيهم جيدًا واتركهيم على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.

اتركي الخليط حتى يهدأ ثم ضعيه في الفريزر لمدة 5 ساعات.

انتظري مرور كل الوقت ثم قومي بإخراج هذه الحلوى اللذيذة.

المكونات الخاصة بتحضير الكراميلطريقة تحضير الكريم كراميل بدون فرن