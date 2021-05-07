وصفة الهنديات لازالة الشعر نهائيا والى الأبد من الوجه

وصفة لازالة الشعر من الوجه، يعد ظهور شعر الوجه والجسم الكابوس الأكثر رعبا الذي يطارد العديد من الفتيات والسيدات، وهذا هو السبب في أن العديد منهم يحاول إزالته بجميع الطرق المختلفة المعروفة، ولكن ازالة الشعر بتلك الطرق قد تسبب مشاكل أخرى، مثل ظهور البثور الحمراء والتورمات المؤلمة وغيرها، لذلك نود اليوم أن نقدم لكل زوارنا الكرام طرق مذهلة تخلصك من هذه المعاناة بشكل دائم، دون حدوث أي مشاكل من المذكورة لوجهك فتابعي معي الطريقة السهلة والآمنة ايضاً.

وصفة لازالة الشعر من الوجه

مع وصفة السكر والليمون سيتم إزالة شعر الوجه بطريقة سهلة دون الآلام، حيث يعمل الليمون مع السكر على ازالة الشعر من خلال التقشير لوجهك.

فقط ضعي نصف ملعقة من السكر على قطرات من الليمون وقومي بتوزيع الخليط على وجهك مع التدليك والفرك بحركات دائرية خفيفة لازالة الشعر من الوجه تماماً، ثم يشطف بالماء البارد، كرري الوصفة حين ظهور الشعر بمنطقة الوجه مرة أخري.

وصفة لازالة الشعر نهائيا من اول مرة

مع خلطة العسل والليمون التي تعد واحدة من أفضل الخلطات لإزالة الشعر من الجسم بشكل دائم وبسهولة تماماً وبدون آلم، حيث يعتبر خليطا سحريا للتخلص من الشعر الزائد ومنع نمو الشعر مرة أخرى سريعا، وذلك فقط عن طريق خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم يوضع على نار صغيرة ويترك ليبرد قليلا، ثم ابدئي بتوزيع الخليط على الجلد في اتجاه نمو الشعر مع حرصك على تدليك الجلد، ثم اتركيه على الجلد لمدة 30 دقيقة على الأقل ، ثم يشطف بالماء الفاتر، كرري وصفة العسل والليمون لإزالة الشعر مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك أو اجعليه جزءا من روتين العناية بالبشرة الأسبوعي لكي.