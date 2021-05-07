حضري أحلى حلوى ام على بالكنافة بسهولة في البيت

من الحلويات الشهية جيدًا ويعشقها الجميع هي أم علي وتكون من الأطعمة الأساسية في العزائم والافراح، كما أنها من الوجبات التي لها أثر تاريخي فتم إعداد هذه الوجبة لأول مرة من قبل أم علي زوجة عز الدين الذي قتل على يد شجرة الدر فقامت أم علي بقتله انتقاما لزوجها ثم قامت على الفور بإعداد وجبة شهية سميت بأم على وتطورات هذه الوجبة الي ان أصبحت تقبل حشوة الكنافة وأطلق عليها ام علي بالكنافة.

أم على بالكنافة

من الحلويات المنتشرة في مختلف البلدان العربية وكل بلد تطلق عليهم اسم مختلف في السودان تسمى بفتة اللبن أما في العراق تعرف باسم الخميعة، أما في السعودية فلابد من توفرها بصورة اساسية في الأفراح والمناسبات الخاصة.

طريقة إعداد ام على بالكنافة

هناك العديد من طرق الخاص بإعداد حلوى ام على بالكنافة، ولكننا سوف نستعرض معكم أفضل طريقة إعدادها فتابعوا معنا، وإليكم مكونات اعداد ام على بالكنافة

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من السمن.

كوب من العسل الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المجروش.

كيلو من الحليب.

ربع كيلو من القشطة.

4 ملاعق من السكر الأبيض.

قومي بتحضير إناء عميق وضعي فيه السمن على نار متوسطة حتى يذوب تماما.

احضري صينية ذو حجم مناسب لمقدر الكنافة ضعي الكنافة فيه ثم اسكبي عليها السمن المذاب واخليطهم جيدًا.

ادخلي الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى تحمر الكنافة.

بعد احمرار الكنافة قومي بتفتيتها إلى قطع صغيرة وضعيها في الطاجن الخاص بك.

قومي بإضافة جوز الهند على الكنافة.

في إناء عميق قومي بوضع اللبن ثم اضيفي اليه السكر وقلبيه جيدًا حتى يذوب السكر تماما.

اسكبي خليط اللبن على الكنافة ثم قومي بوضع مقدار القشطة على الوجه.

ضعي الطاجن في فرن سابق التسخين لمدة ربع ساعة.

انتظري مرور الوقت واخرجي هذه الحلوى اللذيذة.

طريقة تحضير ام على بالكنافة