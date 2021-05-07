الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية طرية وناجحة بادق مقادير واسهل طريقة مثل الحلوانى

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الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية ، الكنافة المحشية بالمكسرات تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بإضافة قليل من المكونات، وتتميز الكنافة بأنها تحتوي على نكهات مختلفة ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وينتشر تحضيرها في شهر رمضان الكريم ليتم تقديمها على الفطار، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة المحشية بالمكسرات.
الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية
نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتحضير كنافة محشية مكسرات عن طريق استخدام بعض من الخطوات والمكونات الغير مكلفة كما يلي:مقادير عمل كنافة محشية مكسرات:
- كيلو جرام كنافة.
- كوبان من المكسرات.
- ربع كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة كبيرة مكسرات مجروشة.
- 1 كوب سمن ذائب.
- كوب واحد ماء.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- كوبان من السكر.
- قومي بخلط المكسرات مع السكر والقرفة ثم يتم إحضار صينية مدهونة بقليل من السمن وتركيها جانباً لحين وقت الاستخدام، كما يتوجب عليك أن تقومين بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم قومي بإحضار نصف كمية الكنافة ودهنيها بقليل من السمن ثم عليك بوضعها في الصينية المدهونة وافرشيها بالكامل.
- ومن ثم يتم وضع المكسرات التي تم خلطها بالسكر والقرفة مع بعضهم وبعدها يضع طبقة أخرة من الكنافة المدهونة من السمن حتى يتم تغطية المكسرات تماماً.
- قومي بوضع الصينية في الفرن المحمي وتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومن ثم تخرج من الفرن وسكبي عليها القطر البارد وهي ساخنة حتى أن يمتصها جيداً.
- ويتم تحضير القطر عن طريق وضع قدر على النار يضاف لهم عصير الليمون والسكر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تحصلين على سائل ثقيل القوام.
- يتم تقدميها في أطباق التقديم وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية ، الكنافة المحشية بالمكسرات تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بإضافة قليل من المكونات، وتتميز الكنافة بأنها تحتوي على نكهات مختلفة ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وينتشر تحضيرها في شهر رمضان الكريم ليتم تقديمها على الفطار، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة المحشية بالمكسرات.
الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية
نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتحضير كنافة محشية مكسرات عن طريق استخدام بعض من الخطوات والمكونات الغير مكلفة كما يلي:مقادير عمل كنافة محشية مكسرات:
- كيلو جرام كنافة.
- كوبان من المكسرات.
- ربع كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة كبيرة مكسرات مجروشة.
- 1 كوب سمن ذائب.
- كوب واحد ماء.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- كوبان من السكر.
- قومي بخلط المكسرات مع السكر والقرفة ثم يتم إحضار صينية مدهونة بقليل من السمن وتركيها جانباً لحين وقت الاستخدام، كما يتوجب عليك أن تقومين بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم قومي بإحضار نصف كمية الكنافة ودهنيها بقليل من السمن ثم عليك بوضعها في الصينية المدهونة وافرشيها بالكامل.
- ومن ثم يتم وضع المكسرات التي تم خلطها بالسكر والقرفة مع بعضهم وبعدها يضع طبقة أخرة من الكنافة المدهونة من السمن حتى يتم تغطية المكسرات تماماً.
- قومي بوضع الصينية في الفرن المحمي وتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومن ثم تخرج من الفرن وسكبي عليها القطر البارد وهي ساخنة حتى أن يمتصها جيداً.
- ويتم تحضير القطر عن طريق وضع قدر على النار يضاف لهم عصير الليمون والسكر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تحصلين على سائل ثقيل القوام.
- يتم تقدميها في أطباق التقديم وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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