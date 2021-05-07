الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية طرية وناجحة بادق مقادير واسهل طريقة مثل الحلوانى

الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية ، الكنافة المحشية بالمكسرات تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بإضافة قليل من المكونات، وتتميز الكنافة بأنها تحتوي على نكهات مختلفة ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وينتشر تحضيرها في شهر رمضان الكريم ليتم تقديمها على الفطار، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة المحشية بالمكسرات.

الكنافة الفاخرة بالطريقة الاصلية

نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتحضير كنافة محشية مكسرات عن طريق استخدام بعض من الخطوات والمكونات الغير مكلفة كما يلي:

كيلو جرام كنافة.

كوبان من المكسرات.

ربع كوب سكر أبيض.

1 ملعقة مسحوق قرفة.

2 ملعقة كبيرة مكسرات مجروشة.

1 كوب سمن ذائب.

كوب واحد ماء.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

كوبان من السكر.