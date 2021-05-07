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يعد البتيفور ، من الحلويات اللذيذة التي تقدم دائما في الأعياد والمناسبات بجانب الشاي والقهوة، وهو من الحلويات التي تتمتع بالمذاق طيب والطعم اللذيذ وقوام الهش الذي يجعله مميز عن الحلويات الأخرى، وهو من المخبوزات التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة، ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، ويتم حشيه بالمربي، والشكولاتة، والكريمة ويوجد منها البيتي فور المالح، والبيتي فور الحلو، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البتيفور الاقتصادي للعيد أحل من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات البتيفور
سوف نتعرف بعض المكونات البسيطة لعمل البيتي فور في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- 2 كوب من السمنة.
- كوب من السكر.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- 2 كيس من الفانيليا.
- 2 كوب من الدقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البتيفور الاقتصادي للعيد بخطوات سهلة وبسيطة لعيد وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمنة، والسكر، والبيض والفانيليا ونخفقهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة، ثم نقوم بوضع الدقيق، والبيكنج بودر ونعجن المكونات مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل.
- نقوم بقسم العجين نصفين، نضف أبيض، ونصف الثاني نضيف له ملعقتين من الكاكاو الخام، ونعجنهم مع بعض حتى يختلط الكاكاو مع العجين جيدًا.
- نقوم بوضع العين في كيس الحلواني ونقوم بتشكيله على صينية مدهونة بقليل من السمنة.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نحشيها بالمربي أو الكريمة ونزينها بالفرمسله ونقدمه بالهناء والشفاء.
طريقة عمل البتيفور بالكاكاو بدون بيض
سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير البيتي فور بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونضع كوب من السمنة وكوب من السكر البودرة، ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف الفانيليا والكاكاو ونخفق مرة ثانية ثم نضيف الدقيق، وربع ملعقة من البيكنج بودر حتى تتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها ثم نضع قطع البيتي فور على الصينية وندخلها الفرن ونسويها جيدًا.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركه يبرد ثم نحشيه بالمربة أو الشكولاتة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
يعد البتيفور ، من الحلويات اللذيذة التي تقدم دائما في الأعياد والمناسبات بجانب الشاي والقهوة، وهو من الحلويات التي تتمتع بالمذاق طيب والطعم اللذيذ وقوام الهش الذي يجعله مميز عن الحلويات الأخرى، وهو من المخبوزات التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة، ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، ويتم حشيه بالمربي، والشكولاتة، والكريمة ويوجد منها البيتي فور المالح، والبيتي فور الحلو، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البتيفور الاقتصادي للعيد أحل من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات البتيفور
سوف نتعرف بعض المكونات البسيطة لعمل البيتي فور في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- 2 كوب من السمنة.
- كوب من السكر.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- 2 كيس من الفانيليا.
- 2 كوب من الدقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البتيفور الاقتصادي للعيد بخطوات سهلة وبسيطة لعيد وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمنة، والسكر، والبيض والفانيليا ونخفقهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة، ثم نقوم بوضع الدقيق، والبيكنج بودر ونعجن المكونات مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل.
- نقوم بقسم العجين نصفين، نضف أبيض، ونصف الثاني نضيف له ملعقتين من الكاكاو الخام، ونعجنهم مع بعض حتى يختلط الكاكاو مع العجين جيدًا.
- نقوم بوضع العين في كيس الحلواني ونقوم بتشكيله على صينية مدهونة بقليل من السمنة.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نحشيها بالمربي أو الكريمة ونزينها بالفرمسله ونقدمه بالهناء والشفاء.
طريقة عمل البتيفور بالكاكاو بدون بيض
سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير البيتي فور بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونضع كوب من السمنة وكوب من السكر البودرة، ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف الفانيليا والكاكاو ونخفق مرة ثانية ثم نضيف الدقيق، وربع ملعقة من البيكنج بودر حتى تتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها ثم نضع قطع البيتي فور على الصينية وندخلها الفرن ونسويها جيدًا.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركه يبرد ثم نحشيه بالمربة أو الشكولاتة وبالهناء والشفاء.
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