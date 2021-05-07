معجزة تنعيم وفرد الشعر في وقت قياسي لن تحتاجي للفرد بالكيراتين

وصفة لفرد الشعر المموج، كما نعلم أن الشعر الناعم اللامع هو أساس جمال المرأة، فكما يقال إن الشعر هو تاج الرأس، ومن هنا تسعي العديد من السيدات والفتيات للوصول لشعر ناعم وصحي ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة التي تعمل على فرد الشعر ولكن في نفس الحين تقوم باتلافه وتكون السبب الأول في سقوطه تدريجياً مع التكرار.

ومن تلك الطرق استخدام الكريمات المتعددة التي تعزم على فرد الشعر لمدة شهور مثل الكيراتين ونجدها مكلفة للغاية، لذلك اليوم نقدم لكل متابعينا الكرام وصفة لفرد الشعر المموج بدون تكلفة وبوصفات طبيعية وآمنة.

وصفة لفرد الشعر المموج

خلطة الحليب وجوز الهند لفرد الشعر

مع وصفة عصير الليمون والحليب وجوز الهند المذهلة لفرد الشعر المجعد ستجدين نتيجة فورية من أول مرة.

خطوات التحضير:

عليكي بتقشير جوز الهند، ثم يتم وضعها في الخلاط مع الحليب، ثم ضعي عليها ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

تضرب المكونات في الخلاط، حتى يصبح القوام كريمي، ثم قومي بتوزيعه على الشعر ويغطي بمنشفة ويترك لمدة ساعتين على الأقل لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء البارد.

تكرر هذه الخلطة مرتين لــ ثلاث مرات أسبوعياً للوصول لنتيجة مبهرة.

وصفة الحليب فقط لفرد الشعر

يعتبر الحليب من اقوي الوصفات فاعلية لفرد الشعر، وإليكي الطريقة.

حضري الماء مع كوب صغير من الحليب، امزجي المكونات معا جيداً، ضعي المزيج السائل في زجاجة بخاخة.

قومي برش الشعر بالخليط ويمشط الشعر مع تدليك لفروة الرأس، يترك الحليب على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء البارد، داومي هذه الوصفة على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع للوصول للنتيجة المرغوبة.