طريقة عمل الكنافة بالقشطة والطعم جنان أحسن من المحلات

الكنافة بالقشطة ، من أهم أطباق شهر رمضان المبارك التي يعشقها الكبار والصغار، ويحبون تناولها بعد الإفطار وفي وجبة السحور، وتحتوي على العديد من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة، وهى من الوجبات سريعة التحضير ويعشقها أغلب المواطنين في الدول العربية، ويرجع أصلها إلى بلاد الشام، وتم تقديمها أول مرة للخليفة معاوية بن أبي سفيان الذي كان واليًا للشام، وكان يطلق عليها كنافة معاوية، وهناك ابحاث تقول أن أصل الكنافة يرجع للعصر المملوكي، وأخرى تقول أن أصلها فاطمي، وعرفها المصريين عند دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة، حيث تسارع المصريين إلى تقديم الهدايا للخليفة وكان من ضمنها الكنافة، وهناك أنواع كثيرة منها مثل الكنافة بالمكسرات، والكنافة المبرومة، وكنافة الكب كيك، وتستطيع أي سيدة إعدادها في المنزل بكل سهولة وفي وقت قصير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة بالقشطة الشهية اللذيذة بالمنزل.

مكونات الكنافة بالقشطة بالمنزل

تحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة بكثرة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن السايح.

نصف كوب من السكر البودرة.

مكونات الحشوة

تحتوي حشوة الكنافة بالقشطة على المكونات التالية:-

كوبان من اللبن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكريم شانتيه.

كوب من القشطة البلدي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات شربات الكنافة بالقشطة

تحتوي طريقة عمل شربات الحلويات على المكونات الأتية:-

ثلاثة أكواب من السكر

كوب وربع من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من السمن السايح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في المنزل من خلال الخطوات التالية:-