كحك العيد من المخبوزات والمعجنات التي تتميز بمذاق رائع وجذاب وتختلف عن باقي الأكلات الشرقية الأخري فيعتبر من العلامات ةالتراث للشعوب ولذلك نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل كحك العيد وبأبسط المقادير كي نسهل عليكِ صنع مثل تلك الحلوى الشهية لكِ ولأسرتك كما أن المقادير كلها ستكون متوفرة داخل منزلك ولن تحتاجي لإعادة تجربة الشراء من المحلات التجارية ذات الثمن الباهظ وستقومين بصنع الكحك لعائلتك بأقل مجهود وبنتيجة مضمونة بإذن الله.

1 كيلو دقيق أبيض فاخر. 500جرام من السمن. معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السمسم. ذرة ملح. كوب من اللبن الدافئ. معلقة كبيرة من رائحة الكعك من العطار او اي اضافة اخري تفضلينها. كيلو سكر بودرة ومكسرات لتزيين الكحك حسب رغبتك. طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت بالتفصيل – نقوم باضافة السمسم علي الدقيق. – نجهز وعاء او قدر مناسب لعجينة الكحك علي نار حيث نبدأ اولا بقدح السمن على النار جيداً. – ثم نبدأ في إضافة خليط السمسم على الدقيق الي السمن علي النار مع التقليب جيدا حتي تتكون معنا بداية عجينة الكحك. – نترك العجين ليبرد قليل ونواصل فركه باليد لفترة حتى نحصل على عجينة الكحك المتماسكة مع اضافة المزيد من الدقيق عند الحاجة. – يُضاف مقدار الخميرة إلى ربع كوب لبن دافئ المذاب فيه قليل من السكر لترفيع الخميرة. – تُضاف إلى العجينة مع باقي اللبن ونواصل الخلط لتصبح عجينة كحك العيد متماسكة. – يتم أخذ قطع صغيرة من العجين ثم نقوم بتشكيلها ووضعها في الصاج. – نقوم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 200 مئوية. – يتم وضع الصاج داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتي ينضج الكحك ويحصل علي لونه المعروف. – بعد إخراج الكعك من الفرن يُترَك ليبرد ثم يتم وضعِه في طبق التقديم. واخيرا نقوم بتزيين كحك العيد بالسكر البودرة والمكسرات حسب رغبتك، ويقدم في العيد وبالهناء والشفاء وكل عام وانتم بخير واحسن حال. حشوات كحك العيد حشوات كحك العيد ويفضل الكثيرون عمل كحك العيد المحشو سواء بالعجوة او المكسرات او حشو كحك العيد بالملبن، و يمكن تجهيز حشوة كحك العيد اثناء تجهيز عجينة كحك العيد الناعم ،فمثلا نجد ان مكونات حشوة كحك العيد بالعجمية 2 معلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة سمنة و كوب عسل نحل، و معلقة صغيرة سمسم، و مكسرات مفرومة، ويتم إضافة جزء منها داخل العجينة قبل خبزها. إن أعجبتك أفضل طريقة لعمل كحك العيد وبأبسط المقادير فلا تنسي إخبارنا بالتعليقات.

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