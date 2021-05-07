لم يتبق على العيد سوي أيام قليلة، حيث اعتاد المصريين على تناول كعك العيد وحلويات عيد الفطر، وأغلب السيدات يقمن بإعداده فى المنزل بالرغم من أنه يأخذ وقتا طويلا، وهذا ما سنقوم بعرضه، كعك العيد بكل تفاصيله وبأكثر من طريقة تحضير ونتائجه مضمونة ،والبعض الآخر من السيدات يفضلن شراء كحك العيد من المحلات، فإذا كنت ممن يفضلن عمله في المنزل فإليك العديد نت الطرق:

مقادير كعك فلاحي

كيلو دقيق نصف كيلو سمنة نصف كوب سكر بودرة ربع كوب سمسم كوب ونص لبن ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة ريحة كحك باكو بيكينج باودر رشة ملح سكر بودرة للوجه

طريقة تحضير كعك فلاحي

* تخلط جميع المكونات الجافة عدا الخميرة

* تسخن السمنة على النار حتى تقدح ثم تضاف إلى المكونات الجافة

* تذوب الخميرة مع الحليب ثم تضاف إلى الخليط

* تشكل على شكل حلقات

* يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون

مقادير طريقة عمل كعك العيد المصرى

1 كيلو دقيق 1/2 كيلو سمن 2 ملعقة سكر 1/2 كوب حليب 1/4 كوب سمسم 1 ملعقة ريحة كعك 1 ملعقة بيكنج بودر سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير:

أولا نقوم بخلط المكونات الجافة سويا، ونحضر إناء عميق نضع فيه الدقيق والسكر والسمسم وريحة الكعك والبيكنج بودر، ونقلب الخليط ثم نضيف السمن ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط ويمتزج السمن والدقيق، يفضل بث الخليط براحة اليد للحصول على نتائج جيدة، ثم نضيف الحليب ونعجن إلى أن تتكون عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد، نتركها نصف ساعة حتى ترتاح، ثم نشكلها حسب الرغبة، ورصها فى صاج غير مدهون وندخلها فرن هادئ إلى أن يصبح لونها يميل للأصفرار، ثم نخرجها ونرصها فى طبق التقديم ونرش السكر الناعم.

طريقة عمل كعك العيد الناعم المقادير

ربع كيلو سمنة بلدي ( 250 جم ) اي كوبين و ربع

400 جم دقيق

80 جم نشا

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة ريحة كحك

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ماء فاتر

للزينة: سكر بودرة منخول

طريقة عمل الكعك البيتي : ضيفي الدقيق مع السمسم والنشا وريحة الكحك واسكبي عليها السمن ساخنة وقلبيهم جيدا بشرط ان تكون السمنة شبه مغلية في وعاء صغير اخلطي الخميرة مع السكر ورشة ملح واتركيها قليلا حتى استكمال العجين ضيفي خليط الخميرة على العجين وقلبيها جيدا ابدأي في تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة واستخدمي القوالب الخاصة بالكحك لتشكيلها سخني الفرن على درجة حرارة 200 ادخلي الكحك حتى يصبح لونه ذهبيا

بمقادير : «كيلو دقيق، كيلو إلا ربع زبدة، 2 كوب إلا ربع سكر بودر، 3بيضات كاملين، وصفار بيضة، فانيليا، وذرة ملح». الطريقة الطريقة

طريقة عمل كعك العيد مكتوبة

«تقلب الزبدة في الخلاط مع إضافة السكر، واستمرار الضرب وإضافة البيض، ثم الدقيق، مع ذرة ملح»، بعد ذلك يتم وضع العجين في طبق، وتعبئته داخل كيس للتزين، وعمل أشكال على الصينية، قبل التسوبة فى الفرن.

مقادير بسكويت النشادر بالبرتقال: «كيلو دقيق، كيلو إلا ربع زبدة طرية، وكوبين سكر بودر، ربع كوب لبن، 5 بيضات، ملعقة كبيرة نشادر، ملعقة كبيرة بيكينج بودر،، ملعقة صغيرة، 2 ملعقة بشر برتقال، ملعقة صغيرة روح برتقال». الطريقة الطريقة

طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

تتم إضافة روح البرتقال للبيض، والسكر للزبدة، والدقيق للبيكينج بودر، والنشادر للبن»، مع «إضافة الأربع بيضات المخلوطة بروح جوز الهند للسكر والزبدة بعد خلطهم بشكل جيد.