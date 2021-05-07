طريقة عمل معمول العيد الهش بطريقة سريعة سهلة وبسيطة للمناسبات السعيدة

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معمول العيد الهش ، يعد من أشهى وأفضل حلويات العيد المنتشرة في جميع الدول العربية وخاصة مصر والسعودية، حيث يتم عمله في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وهو من الحلويات اللذيذة التي يسهل القيام بتحضيرها في المنزل وايضا هو من الحلويات الغير مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير، يقبل على تناولها الجميع لأنه خفيف وطعمه لذيذ وممتع ويتم تناوله بكثرة بجانب المشروبات الباردة، ويتكون معمول العيد من مكونات بسيطة يمكن أن نتعرف عليها الآن بخطوات تحضير سريعة.مكونات عمل معمول العيد
معمول العيد الهش يتكون من عدة مكونات غير مكلفة كثيراً وهي كما يلي:
- 6 أكواب من الدقيق.
- 2 حبة كبيرة من البيض.
- كوب من الحليب المجفف.
- 2 كوب من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات الحشو
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- 4 أكواب من التمر المعجون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- سكر بودرة.
طريقة تحضير المعمول لا تستغرق كثيراً ولا تتطلب مجهود كبير وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونضع به الزيت والزبدة معاً، ونبدأ في الضرب لمدة دقيقتين بسرعة متوسطة.
- ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ( بعد أن تختفي الأولي تماماً نضع الثانية ) ونستمر حتى تختفي أيضاً، ثم نضع عليهم الفانيليا ونضربهم جيداً.
- بعد ذلك ينخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والسكر البودرة والخميرة الفورية، ونضعهم بالتدريج إلى الخليط السابق ثم نضيف عليهم الحليب ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة.
طريقة تحضير الحشوة
سوف نتحدث الآن عن طريقة تحضير الحشوة وهي كما يلي:
- نضع في طبق كمية التمر المحددة ونضع عليها السمنة أو الزبدة المطلوبة والحبهان المطحون، ونقلب جميع المكونات مع بعضها بأطراف الأصابع حتى تتجانس جميع المكونات.
- نحضر قوالب المعمول ونأخذ قطعة من العجين ونشكلها بداخله، ثم نأخذ جزء صغير من خليط التمر ونشكله على شكل كرة ونضعه بداخل العجينة، ونضغط عليها قليلاً لتأخذ الشكل المطلوب.
- نكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية، ثم نضع العجين على الصينية.
- نضع الصينية في الفرن الساخنة من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، نتركه في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح لونه مصفر.
- نترك الكحك حتى يبرد ثم نرش عليه السكر البودرة ونقدمه بألف هنا وشفا.
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معمول العيد الهش ، يعد من أشهى وأفضل حلويات العيد المنتشرة في جميع الدول العربية وخاصة مصر والسعودية، حيث يتم عمله في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وهو من الحلويات اللذيذة التي يسهل القيام بتحضيرها في المنزل وايضا هو من الحلويات الغير مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قصير، يقبل على تناولها الجميع لأنه خفيف وطعمه لذيذ وممتع ويتم تناوله بكثرة بجانب المشروبات الباردة، ويتكون معمول العيد من مكونات بسيطة يمكن أن نتعرف عليها الآن بخطوات تحضير سريعة.مكونات عمل معمول العيد
معمول العيد الهش يتكون من عدة مكونات غير مكلفة كثيراً وهي كما يلي:
- 6 أكواب من الدقيق.
- 2 حبة كبيرة من البيض.
- كوب من الحليب المجفف.
- 2 كوب من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات الحشو
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- 4 أكواب من التمر المعجون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- سكر بودرة.
طريقة تحضير المعمول لا تستغرق كثيراً ولا تتطلب مجهود كبير وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونضع به الزيت والزبدة معاً، ونبدأ في الضرب لمدة دقيقتين بسرعة متوسطة.
- ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ( بعد أن تختفي الأولي تماماً نضع الثانية ) ونستمر حتى تختفي أيضاً، ثم نضع عليهم الفانيليا ونضربهم جيداً.
- بعد ذلك ينخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والسكر البودرة والخميرة الفورية، ونضعهم بالتدريج إلى الخليط السابق ثم نضيف عليهم الحليب ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة.
طريقة تحضير الحشوة
سوف نتحدث الآن عن طريقة تحضير الحشوة وهي كما يلي:
- نضع في طبق كمية التمر المحددة ونضع عليها السمنة أو الزبدة المطلوبة والحبهان المطحون، ونقلب جميع المكونات مع بعضها بأطراف الأصابع حتى تتجانس جميع المكونات.
- نحضر قوالب المعمول ونأخذ قطعة من العجين ونشكلها بداخله، ثم نأخذ جزء صغير من خليط التمر ونشكله على شكل كرة ونضعه بداخل العجينة، ونضغط عليها قليلاً لتأخذ الشكل المطلوب.
- نكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية، ثم نضع العجين على الصينية.
- نضع الصينية في الفرن الساخنة من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، نتركه في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح لونه مصفر.
- نترك الكحك حتى يبرد ثم نرش عليه السكر البودرة ونقدمه بألف هنا وشفا.
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