أحلى طريقة عمل البيتي فور في المنزل بالكيلو تركات زي الجاهز بالمربى والشيكولاتة

بدأ كثير من الناس في تحضير حلويات عيد الفطر والقيام بها في المنزل ومن أهم هذه الحلويات التعرف على طريقة عمل البيتي فور في المنزل، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس كانوا يميلون إلى شراء كعك عيد الفطر الجاهز في الماضي، ولكن من أجل الصحة العامة وضمان سلامة جميع المكونات للحفاظ على صحة الأسرة بدأو يحضروه في البيت مع جميع حلويات العيد.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

من الحلويات كذلك طريقة عمل البسبوسة بالقسطة، ومع أحلى عمايل نقدمها لكم عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل بالكيلو بتحضير المكونات التالية:

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر بودر.

1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة فانيليا.

1 ملعقة بيكنج بودر

2 صفار بيض.

1/2 ملعقة طعام من بشر البرتقال.

مربى أو شوكولاتة.

ومكسرات مطحونة للتزيين

يتم خفق البيض وإضافة الفانيليا وبرش البرتقال.

أضف الزبدة إليه واستمر في التقليب حتى تحصل على قوام كريمي.

أضف السكر البودرة واستمر في التقليب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وأضيفيه تدريجياً إلى الخليط السابق مع التحريك ببطء حتى يتم الحصول على مزيج ناعم وطري.

يتم تغطية العجينة بورق نايلون واتركيها لمدة نصف ساعة.

نقطع العجينة إلى قطع صغيرة ونشكلها إلى أشكال على حسب الرغبة.

يتم وضعها في صينية بها ورق الزبدة متوسط الحجم وضعيها في فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون.

نتركها حتى تبرد ثم نقوم بوضع المربي والشوكولاته على الوجه لتزينها.

كما يمكنكم وضع المكسرات

ثم تقديمها وبالهنا والشفاء

طريقة تحضير بيتي فور العيد زي الجاهز

حلويات عيد الفطر المبارك

الحلويات التي تشتهر في الأعياد ومع حفلات الزفاف للعروسين هو تجهيز الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، ولذلك لابد من معرفة كيفية عمل البيتي فور بالشيكولاته أو المربي، وتصنيع الأشكال بطريقة جميلة زي الجاهز ومن طرق الشيفات المشهورة، وبذلك نكون قد تعرفنا على أسهل عمايل البيتي فور والتي يمكنك بكل سهولة القيام بها في المنزل، بتحضير المكونات التي ذكرنا بالمقادير بالضبط للحصول على عجينة صحيحة وتجهيزه والوصول إلى الحلوى النهائية بطعم لذيذ.