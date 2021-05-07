أسرار وتكات عمل كرات البسبوسة الشهية في البيت دون الذهاب لشرائها

كرات البسبوسة من الحلويات المحببة لدينا وتنتشر بالأخص في شهر رمضان الكريم، فالبسبوسة يتم تقديمها بمجموعة من الطرق المختلفة وسنعرض اليوم طريقة عمل كرات البسبوسة فهي طريقة تركية الأصل، وتم انتشارها في الوطن العربي لأن البسبوسة من الحلويات الشرقية المقربة إلى جميع أفراد الأسرة وسوف نعرض مقاديرها وتستطيعين وقتها إعدادها لأولادك بكل سهولة.

نعلم جميعا أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع بكل أنواعها، لذلك ننوع في طريقة تقديمها على شكل كرات بسبوسة شهية وطعم رائع، وهذه الكرات يمكننا أخذها معنا في بوكس صغير في العمل أو النادي لأنها تكون سهلة الأكل سواء للأطفال أو الكبار في أي مكان، فعليكم تجربة هذه الطريقة لتستمتعوا بكرات البسبوسة الشهية اللذيذة.

كرات البسبوسة

اتبعي هذه الطريقة البسيطة وقدمى لأولادك أحلى بسبوسة يمكن تجهيزها في المنزل بمجموعة من المكونات العادية وتستطيعين إعدادها بنفسك بمكونات موجودة في كل منزل وذلك لأنها من الحلويات الشرقية المحببة إلى الجميع.

ثلاثة أكواب من السميد الناعم.

كوب من السمنة.

كوب من السكر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

كوبان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بندق و لوز للتزيين.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الفانيليا.

يتم وضع إناء على النار ويتم وضع السكر والماء حتى يبدأ في الغليان ويذوب السكر نبدأ بوضع عصير الليمون مع الفانيليا ويوضع على النار حتى يصبح الشربات جاهز ويترك جانباً حتى يبرد.

يتم إحضار إناء ويتم وضع دقيق السميد مع البيكنج بودر وجوز الهند والسكر ويتم خلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نبدأ بوضع السمنة مع القشطة والزبادي ونبدأ بتقليب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا خليط من العجين اللين نستطيع تشكيله.

بعد ذلك يتم إحضار قوالب الكب كيك ويتم وضع قطع قوالب صغيرة حتى تنتهي الكمية.

نبدأ بتسخين الفرن لمدة ربع ساعة قبل دخول قوالب الكب كيك داخله على درجة حرارة 170 درجة.

نبدأ بإدخال قوالب الكب كيك داخل الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبى وتصبح ناضجة ويتم إخراجها ووضع الشربات عليها وتترك حتى تبرد ويتم تزيينها باللوز والبندق وتقدم وبالهناء والشفاء.

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