تكات إعداد أصابع بلح الشام المقرمش أحلى من المحلات

بلح الشام يعد من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير خاصة في شهر رمضان، حيث ترغب كل سيدة أن تعده بنفسها في المنزل لتقدمه لأفراد أسرتها، لذلك تبحث عن أفضل الطرق لإعداده، وأهم الخطوات والأسرار التي تضمن نجاحه وتجعله مثل الجاهز المميز بطعمة الرائع.

بلح الشام من الحلويات التي تصنع على شكل أصابع وتكون شهية ولذيذة، ونحن جميعا نسعى لشرائها من الخارج، لكن من الأن سوف نقوم بتحضيرها في المنزل لكي نحافظ على صحتنا، ونحضربلح الشام بطعم مميز مثل ما يباع بالمحلات، فعليكم تحضير هذه المقادير البسيطة لكي تقوموا بصنع أحلى بلح شام تسعدوا به أفراد أسرتكم.

أصابع بلح الشام المقرمش

على الرغم من أن بلح الشام سهل التحضير إلا أن تفشل بعض السيدات في تحضيره في المنزل، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتها بالطريقة المضبوطة لإعداده وهي كما يلي، وإليكم المكونات

كوبين من الدقيق بمقدار الكوب المعياري.

5 من البيض.

كوبين من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

عصير نصف ليمونة.

فانيليا.

نضع كمية الماء والزيت في إناء على النار عالية حتى الغليان.

ثم نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه رشة الملح وبعدها نبدأ في إضافة الدقيق بالتدريج إلى الماء والزيت مع مراعاة أن تكون النار هادئة.

نخلط كمية الدقيق مع مقدار الماء والزيت جيدا من خلال التقليب المستمر حتى يصبح الخليط عجينة لينة وغير ملتصقة في جوانب الإناء.

نرفع العجينة من على النار نتركها إلى أن تبرد ويمكن التسريع من عملية التبريد عن طريق وضعها في العجان وتشغيله على سرعة قليلة لمدة 5 دقائق.

يمكن أثناء انتظار تبريد العجينة ان نقوم بتحضير الشربات بوضع السكر والماء على النار لمدة 10 دقائق ثم نضع عصير الليمون والفانيليا ثم يرفع من على النار إلى حين الانتهاء من تجهيز بلح الشام.

بعد أن تكون العجينة أصبحت شبه بارده نبدأ في إضافة البيض واحدة واحدة مع إضافة الفانيليا إلى العجينة ويخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى ننتهي من كمية البيض.

وبذلك تكون عجينة بلح الشام جاهزة على التشكيل والقلي حيث نقوم بوضع العجينة في الكيس المخصص لتشكيل بلح الشام و وضعه في زيت على نار عالية ثم متوسطة حتى أن يصبح ذهبي اللون ويتم تصفيته من الزيت ووضعة في الشربات ثم يصفى جيدا منه.

ويمكن أن يزين بنثر بعض المكسرات على الوجه ويوضع في طبق التقديم.

مقادير الشرباتطريقة تحضير بلح الشام