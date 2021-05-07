طريقة عمل كحك العيد في المنزل مثل المحلات

طريقة عمل كحك العيد، أو ما يطلق علية كعك أو ألكحك في مصر، هومن مراسم الفرح والتحضير لعيد الفطر المبارك، هو متعارف علية في معظم البلاد، ويوجد الكثير من ربات المنزل ترغب في تحضير ألكحك بالمنزل مع مشاركة أفراد الأسرة لتسو حالة من الفرح والسرور ولاستعاد للعيد.

كعك العيد مثل المحلات، نقدم لكم عر موقعنا ثقفني أسهل الطرق والخطوات لتحضير كعك ناعم مثل المحلات، بمقادير سهلة والخطوات للحصول على طعم مميز.

ألكحك العيد في المنزل

مع اقتراب أيام العيد، يبدأ الاستعداد لتحضير من صنع البسكوت والبتيفور وكحك، اليوم نقدم تفاصيل وخطوات كحك للحصول على كحك ناعم يجب اتباع تلك المقادير والخطوات، يمكن تحضير الكعك سادة أو بالملبن أو العجوة

أول المقادير كحك الناعم.

كيلو دقيق (أو 5 أكواب كبيره)مخصص للكعك.

عدد 1ملعقة كبيره بيكنج بودر.

عدد1 ملعقة كبيره خميره.

عدد 1 ملعقه صغيره ريحه الكعك.

عدد1 ملعقة سمسم كبيره.

ربع كوب سميد.

ربع كوب سكر.

رشه ملح صغيره.

نصف كيلو سمنه(أو 2ونصف كوب).

عدد1 كوب لبن كبيره أو ماء(أو اكثر حسب حاجه العجينة).

الحشو(حسب الرغبة) عجوة مفرومه ناعم جدا جدا.

ملبن.

مكسرات أي نوع.

سمنه

أولا نحضر وعاء عميق لتحضير عجينة ألكحك الناعم، نخلط المكونات الجافة معا سواء بالملعقة أو في العجان نضيف (الدقيق+ الملح والسميد والبيكنج بورد وريحه الكعك والسمسم والسكر). نقوم بضرب السمنة في العجان أو باليد جيدا جدا حتى تصبح لونها فاتح وكريمي جدا وناعمه جدا. نضع خليط المكونات الجافة على السمنة ونقوم بالعجن جيدا حتى يصبح الخليط أو العجين رملي بحث تمتزج السمنة بالدقيق جيدا نضع الخميرة ونستمر بالعجن الجيد. نضع اللبن و الماء على العجين ويعجن جيدا لتصبح العجينة متماسكه جيد. نحضر وعاء ونضع فيه العجين ويغطى ويترك من20 إلى 30دقيقة. نجهز الحشو بأي نوع من الأتي ويمكن بدون حشو (ساده)حسب الرغبة،نقوم بتقسيم العجين إلى قطع متوسطه الحجم ونكورها ونصنع فجوه صغيرة ونضع فيها الحشو(حسب الرغبه)او نتركها بدون حشو(ساده). بعد وضع الحشو نضع قطعه العجين داخل قالب التشكيل أو نقوم بنقشها بالمنقاش حسب الرغبة أو باستخدام أدوات التشكيل المتاحة. نضع الكعك في الصواني بدون دهن، يترك العجين لمده20دقيقة حتى يستريح. في فرن مسبق التسخين نضع الصواني ونتركها في منتصف الفرن حتى تنضج، يترك حتى يبرد. ثم نحضر أطباق التقديم ويمكن وضع سكر بودره على الكعك (حسب الرغبه). سنوضح لكم أنواع حشو مختلف. حشو1 نحضر الملبن ونضع عليه قليل من السمنة الذائبة ومكسرات ( أي نوع) ويتم الخلط الجيد حتى يمتزجوا تترك حتى يمتزج ونصنع منهم كور صغيرة الحجم للحشو. حشو2 نحضر العجوه المطحونة أو الفرومه ناعم جدا جدا ونضع عليها قليل من السمنة ونرفعها على النار لمده 2/3دقائق حتى تذوب السمنة وتمتزج بالعجوة وتقلب جيدا ونصنع منها كور صغيره الحجم للحشو. بخطوات بسيطة يمكن تحضير كحك العيد مثل المحلات.

طريقة تحضير كحك العيد مثل المحلات

من حلويات العيد ايضا الذيذة هى البيتيفور يفضلة الجميع ويمكن تزين باكثر من شكل ولة عدة طرق لتحضير ويوجد من يفضل تحضيرة بالمكينة، او الكيس الحلوانى نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة وتعطى طعم مثل المحلات.

مقادير البيتى فور.

نص كيلو من الزبدة. كوب سكر بودرة. عدد4 بيضات. فانليا. عدد 4كوب دقيق.

طريقة تحضير البيتى فور.