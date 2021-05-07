قراقيش بالعجوة والملبن قراقيش سادة وناعمة على طريقة الأفران

قراقيش بالعجوة والملبن وقراقيش سادة وناعمة في خطوات سهلة وبسيطة من عجينة واحدة نقدمها لكم ضمن أصناف حلوى عيد الفطر المبارك، تقدم مع الشاي في وجبة الفطار، من الأطباق المعروفة مثل كحك العيد، وبسكويت العيد البسكويت بالنشادر المقرمش، وبيتي فور العيد، وغيرها من الأصناف، التي تعد ضمن مظاهر احتفال الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك. مقادير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة كيلو من الدقيق (الطحين) الفاخر، ما يعادل 8 أكواب من الدقيق.

مقدار 2 كوب من السمن.

مقدار 1 كوب وربع من المياه.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة. مقادير الحشو عجوة. (نقوم بتشويح العجوة حسب الكمية التي ترغبين بها، في ملعقة من الزيت أو السمن على النار حتى يسهل تشكيلها)

ملبن. (تجهيز أصابع الملبن للحشو) طريقة تحضير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة من عجينة واحدة نقوم بتسخين السمن وتركها تبرد قليلا. نقوم بوضع الخميرة مع المياه ونضع معهم السكر، ومزجهم معا. نقوم بإضافة الخليط إلى الدقيق، مع إضافة السمن إليهم. نقوم بالتقليب باستخدام أداة للتقليب حتى تمتزج السمن مع الدقيق، حتى تتمكن من العجن باليدين. هذه العجينة تفضل العجن جيدا، حيث كلما تم عجنها جيدا، كلما كانت النتيجة أفضل، وتصبح القراقيش ناعمة أكثر. نستمر في العجن حتى تصبح العجينة قوامها مناسب ولا طرية ولا ناشفة. نقوم بتغطية العجين بعد ذلك ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل. طريقة تقطيع القراقيش السادة نقوم بتقطيع العجينة على شكل مستطيل طوله 30 سم وعرضه 5 سم. نقوم بتقطيع العجينة بالعرض باستخدام السكينة العادية أو المشرشة أو القطاعة المفضلة لديك، كما هو موضح بالصور. نقوم برصها في صواني أوصجان قصيرة الحواف، ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وندهن الوجه بالبيض واللبن ورشة سكر وفانيليا باستخدام الفرشاة. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 أو 360 درجة لمدة من 15:20 دقيقة. مقادير القراقيش بالعجوة والملبن والسادةمقادير الحشوطريقة تحضير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة من عجينة واحدةطريقة تقطيع القراقيش السادة طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالعجوة والملبن نقوم بتقطيع العجين على شكل مستطيع طوله 30 وعرضه 10 سم. نقوم بوضع حشوة العجوة بطول العجين ونقوم بثني العجين على الحشو. وتقطيعها على حسب الحجم الذي تريدونه كبيرة أو صغيرة. نقوم بدهنها بخليط مكون من (بيضة، رشة سكر، فانيليا، ملعقتين من الحليب)، ونقطعها قطع صغيرة أو كبيرة على حسب الرغبة. نقوم بتغطيتها بالسمسم وحبة البركة أو تركها بدون تزيين. طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالعجوة والملبن طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالملبن طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالملبن نقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة مع تبديل حشو العجوة بالملبن، ولكن لا يتم تقطيع القراقيش بالملبن إلا بعد تمام النضج. الوسوم

قراقيش بالعجوة والملبن وقراقيش سادة وناعمة في خطوات سهلة وبسيطة من عجينة واحدة نقدمها لكم ضمن أصناف حلوى عيد الفطر المبارك، تقدم مع الشاي في وجبة الفطار، من الأطباق المعروفة مثل كحك العيد، وبسكويت العيد البسكويت بالنشادر المقرمش، وبيتي فور العيد، وغيرها من الأصناف، التي تعد ضمن مظاهر احتفال الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك. مقادير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة كيلو من الدقيق (الطحين) الفاخر، ما يعادل 8 أكواب من الدقيق.

مقدار 2 كوب من السمن.

مقدار 1 كوب وربع من المياه.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة. مقادير الحشو عجوة. (نقوم بتشويح العجوة حسب الكمية التي ترغبين بها، في ملعقة من الزيت أو السمن على النار حتى يسهل تشكيلها)

ملبن. (تجهيز أصابع الملبن للحشو) طريقة تحضير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة من عجينة واحدة نقوم بتسخين السمن وتركها تبرد قليلا. نقوم بوضع الخميرة مع المياه ونضع معهم السكر، ومزجهم معا. نقوم بإضافة الخليط إلى الدقيق، مع إضافة السمن إليهم. نقوم بالتقليب باستخدام أداة للتقليب حتى تمتزج السمن مع الدقيق، حتى تتمكن من العجن باليدين. هذه العجينة تفضل العجن جيدا، حيث كلما تم عجنها جيدا، كلما كانت النتيجة أفضل، وتصبح القراقيش ناعمة أكثر. نستمر في العجن حتى تصبح العجينة قوامها مناسب ولا طرية ولا ناشفة. نقوم بتغطية العجين بعد ذلك ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل. طريقة تقطيع القراقيش السادة نقوم بتقطيع العجينة على شكل مستطيل طوله 30 سم وعرضه 5 سم. نقوم بتقطيع العجينة بالعرض باستخدام السكينة العادية أو المشرشة أو القطاعة المفضلة لديك، كما هو موضح بالصور. نقوم برصها في صواني أوصجان قصيرة الحواف، ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وندهن الوجه بالبيض واللبن ورشة سكر وفانيليا باستخدام الفرشاة. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 أو 360 درجة لمدة من 15:20 دقيقة. مقادير القراقيش بالعجوة والملبن والسادةمقادير الحشوطريقة تحضير القراقيش بالعجوة والملبن والسادة من عجينة واحدةطريقة تقطيع القراقيش السادة طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالعجوة والملبن نقوم بتقطيع العجين على شكل مستطيع طوله 30 وعرضه 10 سم. نقوم بوضع حشوة العجوة بطول العجين ونقوم بثني العجين على الحشو. وتقطيعها على حسب الحجم الذي تريدونه كبيرة أو صغيرة. نقوم بدهنها بخليط مكون من (بيضة، رشة سكر، فانيليا، ملعقتين من الحليب)، ونقطعها قطع صغيرة أو كبيرة على حسب الرغبة. نقوم بتغطيتها بالسمسم وحبة البركة أو تركها بدون تزيين. طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالعجوة والملبن طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالملبن طريقة تقطيع وحشو القراقيش بالملبن نقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة مع تبديل حشو العجوة بالملبن، ولكن لا يتم تقطيع القراقيش بالملبن إلا بعد تمام النضج.

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