زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لحضراتكم اليوم واحد من ألذ وأحب أنواع الحلويات الشرقية وهو البقلاوة بالقشطة ، والتي تعد من القطع الأكثر شعبية لدي محال الحلويات ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم المقادير الخاصة و المكونات و طريقة عمل أصابع البقلاوة بالقشطة بالوصف الخاصة ، حيث تحتوي علي الحليب الطازج و الكريمة و النشا وماء الزهر مع السكر والمستكه وعجين البقلاوة والزبدة وشربات التحلية ومكسرات الفستق الحلبي للتزيين ، ويمكن لحضراتكم تقديم قطع البقلاوة بالقشطة في سفرة الضيافة بجوار قطع من كيك المافن بالجبن والبيض.

مقادير و مكونات طريقة عمل أصابع البقلاوة بالقشطة

كما استعرضنا لحضراتكم من قبل مقادير وطريقة إعداد البسبوسة بالزيت بدون بيض ، من خلال فقرتنا نعرض لكم مقادير ومكونات أصابع البقلاوة بالقشطة كالآتي :

مقدار ثلاث أكواب من الحليب الطازج كامل الدسم.

مقدار كوب كامل من الكريمة.

عدد أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

عدد خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من المستكة.

مقدار نصف كيلو جرام من عجينة البقلاوة.

عدد إثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

معيار كوب كبير من شربات العسل الأبيض.

مقدار ٥٠ جرام من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.

طريقة إعداد الوصفة

كما قدمنا لكم من قبل طريقة ومقادير إعداد الكريم كراميل ، نقدم لكم في هذه الفقرة خطوات تحضير أصابع البقلاوة بالقشطة كالآتي :

نستخدم وعاء مناسب لخلط الحليب مع السكر والنشا والمستكه علي نار هادئة.

نقوم بتلقيب الخليط جيداً حتي لا يلتصق بالوعاء ويتماسك قوامه.

يتم إضافة ماء الزهر للخليط ويرفع عن النار ليبرد.

في صينية فرن نقوم بدهن الأرضية بالسمن ونفرد بها قطعة من العجين.

نقوم بدهن العجين المفرد بالسمن ونفرد فوقه قطعه أخري.

نكرر الخطوة السابقة علي شرائح يتخللها السمن لنصف كمية العجين.

ثم نقوم بوضع جزء من القشطة فوقهم بالتساوي ثم نغطي فوقها بقطعة عجين وندهنها بالسمن.

نبقي باقي القشطة للتزيين.

نقوم بفرد طبقات العجين يتخللها السمن حتي النهاية.

نقوم بتقطيع الصينية لمستطيلات متساوية الحجم.

ثم نضع الصينية بالفرن لمدة نصف ساعة عند درجة حرارة ١٨٠ مئوية.

نخرج الصينية عند تحول لون البقلاوة الذهبي.

نقوم بوضع الشربات علي الصينية ونضع عليها باقي القشطة ونزين برش الفستق المجروش.

نقوم بوضع قطع البقلاوة في أطباق التقديم مع قطع من كنافة التوست اللذيذة وتقدم للضيافة أو وجبات تحليه.