شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو تعرف على طريقة تحضيرهم في المنزل بكل سهولة، تعتبر شيكولاتة فيريرو روشيه وشيكولاتة رفايلو من أفضل وأشهر أنواع الشيكولاتة الموجودة داخل جميع أنحاء العالم، وهي أنواع إيطالية لذيذة الطعم، كما أنها تعتبر من أفضل الأنواع منذ البدء في إصدارها عام 1981 ميلادي، ولديها جمهور كبير جدا والعديد من العشاق سواء كان كبير او صغير فالجميع يحبونها، ولكن هذا النواعان مشهوران بثمنهما المرتفع، ولذلك لا تستطيع جميع الناس القدوم على شرائها، وتبحث بعض السيدات عن طريقة لتحضيرها في المنزل، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم أفضل الطرق لتحضير هذان النوعان بكل بساطة. شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو أولا طريقة شوكولاتة فيريرو روشيه: المقادير: كمية معينة من البندق الكامل، وكمية ايضا من البندق المجروش.

مئتان جرام من الشيكولاتة الخام.

ملعقتان كبيرتان من شيكولاتة النوتيلا.

خمسون جراما من الزبد.

كمية من القوالب السيليكون الصغيرة طريقة التحضير: قم بوضع الزبد مع الشيكولاتة الخام داخل وعاء لعمل حمام مائي لهما حتي تذوب الشيكولاتة تماما

ثم قم برفع الشيكولاتة المذابة من فوق النار.

وبعدها ضع معها البندق المجروش، وقلب المكوّنات معا جيدًا.

ثم عايك وضع شيكولاتة النوتيلا والبندق إلى الخليط، واستمر بالتقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

قم بتوزيع حبات البندق داخل القوالب.

ثم ضع كمية من خليط الشوكولاتة والبندق المجروش فوق حبات البندق الموجودة داخل القوالب.

ثم ادخل القوالب إلي الثلاجة إلي أن تتجمد حبات الشوكولاتة، وتتماسك جيدا.

ثم عليك إخراج الشيكولاتة من الثلاجة،

وفكها من القوالب، ووضعها داخل ورق زبد مخصص للحلويات، تعرف أيضا على أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر ثانيا طريقة تحضير شيكولاتة رفايلو ثانيا طريقة تحضير شيكولاتة رفايلو المقادير: ‏ ثلاث مائة جرام من الشيكولاتة البيضاء

75 جرام من حليب جوز هند

ملعقة كبيرة من اللوز المقشر والمحمص

نصف كوب من الشيكولاتة البيضاء المذابة

نصف كوب من جوز الهند طريقة التحضير: قوم بتسخين الحليب في وعاء على نار متوسطة مع التقليب.

ثم ضع الشيكولاتة الخام الى الوعاء مع التقليب المستمر حتى تمام الذوبان.

ثم عليك ترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي جيدا.

اترك خليط الشيكولاتة جانباً إلي أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة، وبعدها عليك وضعه داخل الثلاجة لمدة 20 دقيقة تقريبا حتى يتجمد.

أخرج الخليط من الثلاجة ثم قم بتشكيله بيديك لكرات متساوية صغيرة الحجم.

قم بعمل ثقب صغير داخل كل كرة من الشيكولاتة عن طريق إصبعك ثم قم بوضع حبة اللوز داخل الكرة ثم قم بتكويرها مرة أخري .

ثم قم بتغميس الكرات في ال؛شيكولاتة البيضاء المذابة من جميع الجهات، ثم قم بتغميسها في جوز الهند.

قم بتصفية كرات شيكولاتة رفايلو فوق قالب، ثم قم بتقديمها. الوسوم

شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو تعرف على طريقة تحضيرهم في المنزل بكل سهولة، تعتبر شيكولاتة فيريرو روشيه وشيكولاتة رفايلو من أفضل وأشهر أنواع الشيكولاتة الموجودة داخل جميع أنحاء العالم، وهي أنواع إيطالية لذيذة الطعم، كما أنها تعتبر من أفضل الأنواع منذ البدء في إصدارها عام 1981 ميلادي، ولديها جمهور كبير جدا والعديد من العشاق سواء كان كبير او صغير فالجميع يحبونها، ولكن هذا النواعان مشهوران بثمنهما المرتفع، ولذلك لا تستطيع جميع الناس القدوم على شرائها، وتبحث بعض السيدات عن طريقة لتحضيرها في المنزل، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم أفضل الطرق لتحضير هذان النوعان بكل بساطة. شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو شيكولاتة فيرور روشيه ورافايلو أولا طريقة شوكولاتة فيريرو روشيه: المقادير: كمية معينة من البندق الكامل، وكمية ايضا من البندق المجروش.

مئتان جرام من الشيكولاتة الخام.

ملعقتان كبيرتان من شيكولاتة النوتيلا.

خمسون جراما من الزبد.

كمية من القوالب السيليكون الصغيرة طريقة التحضير: قم بوضع الزبد مع الشيكولاتة الخام داخل وعاء لعمل حمام مائي لهما حتي تذوب الشيكولاتة تماما

ثم قم برفع الشيكولاتة المذابة من فوق النار.

وبعدها ضع معها البندق المجروش، وقلب المكوّنات معا جيدًا.

ثم عايك وضع شيكولاتة النوتيلا والبندق إلى الخليط، واستمر بالتقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

قم بتوزيع حبات البندق داخل القوالب.

ثم ضع كمية من خليط الشوكولاتة والبندق المجروش فوق حبات البندق الموجودة داخل القوالب.

ثم ادخل القوالب إلي الثلاجة إلي أن تتجمد حبات الشوكولاتة، وتتماسك جيدا.

ثم عليك إخراج الشيكولاتة من الثلاجة،

وفكها من القوالب، ووضعها داخل ورق زبد مخصص للحلويات، تعرف أيضا على أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر ثانيا طريقة تحضير شيكولاتة رفايلو ثانيا طريقة تحضير شيكولاتة رفايلو المقادير: ‏ ثلاث مائة جرام من الشيكولاتة البيضاء

75 جرام من حليب جوز هند

ملعقة كبيرة من اللوز المقشر والمحمص

نصف كوب من الشيكولاتة البيضاء المذابة

نصف كوب من جوز الهند طريقة التحضير: قوم بتسخين الحليب في وعاء على نار متوسطة مع التقليب.

ثم ضع الشيكولاتة الخام الى الوعاء مع التقليب المستمر حتى تمام الذوبان.

ثم عليك ترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي جيدا.

اترك خليط الشيكولاتة جانباً إلي أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة، وبعدها عليك وضعه داخل الثلاجة لمدة 20 دقيقة تقريبا حتى يتجمد.

أخرج الخليط من الثلاجة ثم قم بتشكيله بيديك لكرات متساوية صغيرة الحجم.

قم بعمل ثقب صغير داخل كل كرة من الشيكولاتة عن طريق إصبعك ثم قم بوضع حبة اللوز داخل الكرة ثم قم بتكويرها مرة أخري .

ثم قم بتغميس الكرات في ال؛شيكولاتة البيضاء المذابة من جميع الجهات، ثم قم بتغميسها في جوز الهند.

قم بتصفية كرات شيكولاتة رفايلو فوق قالب، ثم قم بتقديمها.

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