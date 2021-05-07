طريقة عمل الكباب والكفتة المشوية

يعد طبق الكباب والكفتة المشوية من أشهى وأغلى الأاطباق على الإطلاق فليس هناك أفضل من هذا الطبق في العزائم الكبيرة كما أنه الطبق الأول في الأفراح والمناسبات السعيدة ويقدم أيضاً في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تابعي معنا في هذا المقال سنطلعك على أفضل طريقة تمكنك من تحضير هذا الطبق بكل سهولة ومهارة.

الكباب والكفتة المشوية

جربي تحضير هذا الطبق الفخم بنفسك وانسي شراءه بأسعار عالية بعد الأن فستتمكني من تحضيره بشكل أفضل من الذي يقدم في المطاعم.

كيلو من اللحم البقري الطازج أو لحم الضأن كما ترغبين.

أربع حبات من البطاطس المتوسطة الحجم.

ثلاث حبات من البصل كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس الطازج المفروم ناعم.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم المشكلة.

ملعقة صغيرة من البابريكا الناعمة.

حبة وحدة من الفلفل الأحمر الحار.

قومي بفرم اللحم مع البقدونس جيداً ليصبح ناعم. ضعي اللحم في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والبابريكا وتوابل اللحم. قومي بترك اللحم في التتبيلة لمدة ساعتين ثم شكليه على شكل كرات أو كفتة. أدخلي الكفتة الفرن مع القليل من الزبدة أو السمن حتى تنضج لمدة عشر دقائق. قطعي البطاطس والبصل إلى مكعبات ثم يضاف إليها صلصة الطماطم. أضيفي الثوم وقلبي. أضيفي هذا الخيط إلى اللحم ووزعيه جيداً. اتركي اللحم بالصوص في الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج تماماً. يمكنك إضافة المزيد من الماء لمساعدته على الاستواء إذا شعرت أنه جاف. يقدم الكباب مع العيش والطحينة.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير الكباب والكفتة المشوية: