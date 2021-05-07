تعد البيتوزا من أشهى الأكلات والتي يحبها الجميع كبار وصغار وتطلب بشكل مستمر ولكن قد يكون عملها صعب لدى بعض السيدات خاصة في رمضان مع ضيق الوقت لذلك يمكنك تجربة وصفة فطيرة البيتزا فهي طريقة سهلة للغاية وسريعة لتحضير البيتزا وتعطي طعم لا يقاوم فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. فطيرة البيتزا المقادير اللازمة لتحضير الفطيرة: كوبان ونصف من الدقيق متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوبان من الماء الفاتر.

كوب ونصف من صوص الطاطم أو الصلصة.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

كوبم ن شرائح الببروني. خطوات تحضير فطيرة البيتزا: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. ضعي كوب من الدقيق في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والبيكنج بودر والسكر. أضيفي الماء بشكل تدرجي إلى الخليط وقلبي. قلبي المكونات واعجنيها حتى تشكلي شبه عجينة. قومي بتغطية العجينة بورق الاسترتش ثم اتركها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق. بعد مرور الوقت أضيفي ما تبقي من الدقيق إلى العجينة ثم أضيفي الزيت وقلبي. اعجني جيداً حتى تتشكل عجينة متماسكة. قومي بتقسيم العجينة إلى قطع متوسطة الحجم كل قطعة على شكل كرة. تفرد كل كرة على سطح املس نظيف منثور عليه دقيق حتى تأخذ السمك والحجم المناسب. ضعي على العجينة من أعلى طبقة من صلصة البيتزا الجاهزة ثم أضيفي الحشو. وزعي البيبروني والجبنة المونزاريلا. يمكنك إضافة إى حشو تريدين أيضاً. أدخلي قطع البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. اتركي البيتزا في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج وتذوب الجبنة. قدميها مع الكاتشب ساخنة على الفطور. فطيرة البيتزا المقادير اللازمة لتحضير الفطيرة:خطوات تحضير فطيرة البيتزا: الوسوم

تعد البيتوزا من أشهى الأكلات والتي يحبها الجميع كبار وصغار وتطلب بشكل مستمر ولكن قد يكون عملها صعب لدى بعض السيدات خاصة في رمضان مع ضيق الوقت لذلك يمكنك تجربة وصفة فطيرة البيتزا فهي طريقة سهلة للغاية وسريعة لتحضير البيتزا وتعطي طعم لا يقاوم فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. فطيرة البيتزا المقادير اللازمة لتحضير الفطيرة: كوبان ونصف من الدقيق متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوبان من الماء الفاتر.

كوب ونصف من صوص الطاطم أو الصلصة.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

كوبم ن شرائح الببروني. خطوات تحضير فطيرة البيتزا: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. ضعي كوب من الدقيق في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والبيكنج بودر والسكر. أضيفي الماء بشكل تدرجي إلى الخليط وقلبي. قلبي المكونات واعجنيها حتى تشكلي شبه عجينة. قومي بتغطية العجينة بورق الاسترتش ثم اتركها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق. بعد مرور الوقت أضيفي ما تبقي من الدقيق إلى العجينة ثم أضيفي الزيت وقلبي. اعجني جيداً حتى تتشكل عجينة متماسكة. قومي بتقسيم العجينة إلى قطع متوسطة الحجم كل قطعة على شكل كرة. تفرد كل كرة على سطح املس نظيف منثور عليه دقيق حتى تأخذ السمك والحجم المناسب. ضعي على العجينة من أعلى طبقة من صلصة البيتزا الجاهزة ثم أضيفي الحشو. وزعي البيبروني والجبنة المونزاريلا. يمكنك إضافة إى حشو تريدين أيضاً. أدخلي قطع البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. اتركي البيتزا في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج وتذوب الجبنة. قدميها مع الكاتشب ساخنة على الفطور. فطيرة البيتزا المقادير اللازمة لتحضير الفطيرة:خطوات تحضير فطيرة البيتزا:

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