طريقة عمل كعك العيد بالتمر

تستعد كل ربات المنزل لاستقبال العيد بأصناف الحلويات والمخبوزات كالبسكوت والبيتيفور ويعد كعك العيد بالتمر من الأصناف الأساسية التي يجب أن تكون في كل منزل، بدلاً من شراء هذا الكعك من المحلات تعلمي كيف تحضريه بنفسك في مطبخك بطريقة سهلة.

كعك العيد بالتمر

وفرنا لك في هذا المقال أسهل وأفضل طريقة لعمل كحك العيد وبطعم مميز يشبه المصنوع في الأفران.

كيلو من دقيق السميد.

ثلاثمائة جرام من الزبدة الزائبة.

نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب.

ملعقة إلا ربع صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

مصف كوب من ماء الورد.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

مقادير الحشوة:

كيلو من التمر.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

لابد في البداية من تنظيف التمر وإزالة النواه منه ثم نقعه في الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة.

قومي بإذابة الخميرة في الماء مع رشة من السكر واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل.

يوضع الدقيق بعد نخله في وعاء ويضاف السميد والمستكة والمحلب والسكر والبيكنغ بودر.

تضاف الزبدة والزيت وما الورد وقلبي.

أضيفي الخميرة بالماء وقلبي.

اعجني العجينة حتى تتكون ثم اتكريها ترتاح لمدة ساعة.

اخلطي التمر مع باقي مكونات الحشو واهرسيه جيداً حتى يصبح ناعم.

تشكل العجينة على شكل كرات ويوضع الحشو في كل كرة.

استخدمي قوالب الكحك في عمل النقوشات ثم ضعي الكحك في الصواني.

أدخلي الصواني الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم ترش بالسكر وتقدم.

خطوات تحضير كعك العيد بالتمر: