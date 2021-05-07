خطوات تحضير كعك العجمية أحلي من الجاهز

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تعد وصفة كعك العجمية من أشهى وألذ الوصفات التي يمكنك تحضير كحك العيد بها فبدلاً من عمله بالطريقة التقليدية يمكنك تحضيره بهذه الطريقة السهلة وبمقادير متوفرة في كل منزل، تابعي معنا في هذا المقال فسدلك على المقادير التي تحتاجينها والوصفة بالتفصيل.كعك العجمية
هذه الطريقة من أفضل الطرق المجربة لتحضير الكحك اصنعيه بنفسك في المنزل وقدميه لأولادك على الفطور مع كوب من اللبن أو العصير في الصباح.المقادير اللازمة لعمل الكعك:
- كيول من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- نصف كيلو من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة.
- عبوة واحدة من الخميرة البودر أو الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- كوب إلا ربع من الماء.
مقادير حشو العجمية:
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ثلاث أكواب من العسل.
- ربع كوب من الجوز بدون قشور.
- قومي بنخل الدقيق ثم أضيفي إليه السمسم والملح وقلبي.
- قومي بإذابة السمنة على النار حتى تصبح ساخنة قدر الإمكان.
- أضيفي السمنة إلى الدقيق وقلبي.
- قومي بإذابة الخميرة في الماء الدافئ مع السكر الأبيض واتركيها عشر دقائق لتتخمر.
- أضيفي الماء المذاب به الخميرة إلى الدقيق بالتدريج مع التقليب.
- قومي بعجن العجينة حتى تتكون ثم اتركيها مغطاة لترتاح.
- حضري الحشو عن طريق تسخين السمن على النار ثم أضافة السمسم.
- يحمر السمسم على النار ثم يضاف الدقيق ويقلب.
- أضيفي العسل واتركي الخليط حتى تتشكل عجينة.
- ارفعيه من على النار وأضيفي الجوز ثم اتركيه يبرد.
- يشكل الحشو على شكل كرات وكذلك عجين الكحك.
- يتم حشو كل كرة من العجين بكرة من الحشو ثم ينقش ويوضع في الصواني ويخبز.
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تعد وصفة كعك العجمية من أشهى وألذ الوصفات التي يمكنك تحضير كحك العيد بها فبدلاً من عمله بالطريقة التقليدية يمكنك تحضيره بهذه الطريقة السهلة وبمقادير متوفرة في كل منزل، تابعي معنا في هذا المقال فسدلك على المقادير التي تحتاجينها والوصفة بالتفصيل.كعك العجمية
هذه الطريقة من أفضل الطرق المجربة لتحضير الكحك اصنعيه بنفسك في المنزل وقدميه لأولادك على الفطور مع كوب من اللبن أو العصير في الصباح.المقادير اللازمة لعمل الكعك:
- كيول من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- نصف كيلو من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة.
- عبوة واحدة من الخميرة البودر أو الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- كوب إلا ربع من الماء.
مقادير حشو العجمية:
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ثلاث أكواب من العسل.
- ربع كوب من الجوز بدون قشور.
- قومي بنخل الدقيق ثم أضيفي إليه السمسم والملح وقلبي.
- قومي بإذابة السمنة على النار حتى تصبح ساخنة قدر الإمكان.
- أضيفي السمنة إلى الدقيق وقلبي.
- قومي بإذابة الخميرة في الماء الدافئ مع السكر الأبيض واتركيها عشر دقائق لتتخمر.
- أضيفي الماء المذاب به الخميرة إلى الدقيق بالتدريج مع التقليب.
- قومي بعجن العجينة حتى تتكون ثم اتركيها مغطاة لترتاح.
- حضري الحشو عن طريق تسخين السمن على النار ثم أضافة السمسم.
- يحمر السمسم على النار ثم يضاف الدقيق ويقلب.
- أضيفي العسل واتركي الخليط حتى تتشكل عجينة.
- ارفعيه من على النار وأضيفي الجوز ثم اتركيه يبرد.
- يشكل الحشو على شكل كرات وكذلك عجين الكحك.
- يتم حشو كل كرة من العجين بكرة من الحشو ثم ينقش ويوضع في الصواني ويخبز.
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