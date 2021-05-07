أسهل طريقة رسم حواجب عريضة وتكثيفها بالصبغة بالخطوات

الحواجب العريضة موضة العصر التي لا تبطل أبدا، فمهما اختلفت موضة حواجب من عام إلى عام آخر تبقى حواجب الكثيفة الأكثر انتشارا خاصة للفتيات والسيدات فإنها تعطي دائما انطباع بصغر السن، فلو كنت من صاحبات الحواجب الخفيفة أو الرفيعة سنكشف لكم طريقة سهلة وسريعة لرسم حواجب بشكل كثيف بنفسك من دون الحاجة إلى الذهاب إلى متخصصون في مجال تجميل، فلابد الاهتمام برسم وتكثيف الحواجب بخطوات بتحديد شكل الحاجب ويكون متناسق مع شكل الوجه، فلكل وجه رسمه تناسبه من حواجب وتظهري أصغر بكثير من سنك الأصلي من تكثيف الحاجب.

أسهل طريقة رسم الحواجب عريضة

لابد من تحديد قلم رسم حواجب يكون ناعم أو بودرة متناسقه مع لون شعر حاجب ويكون مناسب للون بشرتك فلا تقومي بجعل حواجب شقراء وبشرتك سمراء فسيكون مظهرها بشع وغير مناسب لك، وسنشرح لك بالخطوات طريقة تعريض حواجب بقلم حواجب.

تلك الطريقة من أسهل طرق رسم حواجب ويعتمدها عدد كبير من خبراء تجميل ويطبقوها على أغلب الفتيات. أولا في بداية حددي الحاجب قلم من تحديد من خارج وبالأخص من منتصف في أسفل الحاجب. وارسمي خفيف من أسفل من بداية الحاجب إلى منتصف، ثم قومي برسم وتعبئة فراغات شعيرات صغيرة في بداية الحاجب برسم صغير جدا يكون الرسم على شكل شعيرات. ثم ضيفي حول الحاجب كونسيلر خفيف ووزعيه برفق حول الحاجب حتى يندمج مع البشرة. كما يوجد أهم نصائح وزيوت التي تعمل على تكثيف وتعريض حواجب بشكل طبيعي، من دون اللجوء إلى عمل تاتو بشكل صناعي. فيمكن عمل ماسك بزيوت الخروع والثوم وزيت الزيتون ويخلطوا معا ويدهن بها حواجب قبل نوم وتمشط بفرشاة الحواجب لتطويل وتكثيف الحواجب.

كل سيدة تعتني بنفسها بالطريقة المناسبة لها، ويمكن لها صبغ حواجب باستخدام صبغة تغير أو تفتح لون الحاجب قليلا، ويوجد كثير من وسائل وأدوات تغيير لون حاجب فمنا دائم أو مؤقت.

ينصح خبراء تجميل باستخدام بدائل صبغة والوشم لتغيير لون حواجب مثل الحنة والكثير من وصفات طبيعية، التي لا يوجد لها ضرر مثل صبغات صناعية التي تؤدي غالبا إلى تساقط شعر الحاجب.

نصائح اعتناء وصبغ الحواجب