طريقة عمل بلح الشام في البيت بسهولة والطعم ولا أروع

يعد من ألذ الحلويات الشامية التي يفضلها الكثيرون هو حلوى بلح الشام والذي ظهر والذي اشتهر في فترة الحكم العثماني، حيث قام بعض الأشخاص في تلك الفترة بتشكيل العجينة على شكل بلح وقاموا بقليه في الزيت ثمّ غمسه في الشربات، وبعدها انتشر في كثير من دول شرق وأصبح يحمل بعض من الأسماء الأخُرى مثل كتولومبا أو بامية، كما وجب عليك الاعتدال في تناول هذه الحلوى من لاحتوائها على كثير من السعرات الحرارية والدهون. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب طحين.

¾ أرباع كوب ماء.

¼ كوب من الزيت.

عدد 3 أو 4 بيضات.

¼ ملعقة كبيرة نشا.

بودرة هيل مقدار ملعقة صغيرة.

¼ ملعقة شاي زعفران.

رشه صغيرة صبغة زعفران.

رشه صغيرة من الملح.

شربات محضر وبارد. طريقة التحضير يُمزج الدقيق والنشا والهيل والملح في وعاء ويقلب.

قومي بوضع الماء والزعفران والزيت في قدر ووضعه على الموقد حتى الغليان.

يُضاف خليط الدقيق الكامل إلى مزيج الزعفران والماء المغلي.

يقلب الخليط في تتابع سريع حتى يتكتل العجين.

ضعي العجينة في العجن وقلبي بمضرب للسماح للهواء الساخن بالخروج من العجين.

اتركي العجين ليبرد.

أضف البيض بالتدريج مع الحركة المستمرة، ويفضل ضرب كل بيضة على حدى حتى تختفي البيضة تمامًا.

اصنعي حلقات من العجين وضعيها على ورق خَبز، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

نضع مقلاة على الموقد، ثم نضع بلح الشام المجمد.

اقلب البلح في الزيت حتى يتحول كلا الجانبين إلى اللون الأحمر وبعد ذلك وضعه في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

يعد من ألذ الحلويات الشامية التي يفضلها الكثيرون هو حلوى بلح الشام والذي ظهر والذي اشتهر في فترة الحكم العثماني، حيث قام بعض الأشخاص في تلك الفترة بتشكيل العجينة على شكل بلح وقاموا بقليه في الزيت ثمّ غمسه في الشربات، وبعدها انتشر في كثير من دول شرق وأصبح يحمل بعض من الأسماء الأخُرى مثل كتولومبا أو بامية، كما وجب عليك الاعتدال في تناول هذه الحلوى من لاحتوائها على كثير من السعرات الحرارية والدهون. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب طحين.

¾ أرباع كوب ماء.

¼ كوب من الزيت.

عدد 3 أو 4 بيضات.

¼ ملعقة كبيرة نشا.

بودرة هيل مقدار ملعقة صغيرة.

¼ ملعقة شاي زعفران.

رشه صغيرة صبغة زعفران.

رشه صغيرة من الملح.

شربات محضر وبارد. طريقة التحضير يُمزج الدقيق والنشا والهيل والملح في وعاء ويقلب.

قومي بوضع الماء والزعفران والزيت في قدر ووضعه على الموقد حتى الغليان.

يُضاف خليط الدقيق الكامل إلى مزيج الزعفران والماء المغلي.

يقلب الخليط في تتابع سريع حتى يتكتل العجين.

ضعي العجينة في العجن وقلبي بمضرب للسماح للهواء الساخن بالخروج من العجين.

اتركي العجين ليبرد.

أضف البيض بالتدريج مع الحركة المستمرة، ويفضل ضرب كل بيضة على حدى حتى تختفي البيضة تمامًا.

اصنعي حلقات من العجين وضعيها على ورق خَبز، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

نضع مقلاة على الموقد، ثم نضع بلح الشام المجمد.

اقلب البلح في الزيت حتى يتحول كلا الجانبين إلى اللون الأحمر وبعد ذلك وضعه في طبق التقديم. طريقة التحضير

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