وصفة سهلة لعمل البيتي فور الناعم في البيت بمكونات اقتصادية

وصفة سهلة لعمل البيتي فور الناعم، يعتبر البيتي فور من أشهي الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات ومن أهمهم عيد الفطر المبارك حيث يقدم بفطار أول أيام العيد مع أكواب الشاي وفنجان القهوة، ومذاق البيتي فور رائع جدا وناعم، ونظرا لاقتراب عيد الفطر نقدم لكم طريقة إعداد البيتي فور بالمنزل.وصفة سهلة لعمل البيتي فور الناعم في البيت
أيام ويحل أول أيام عيد الفطر المبارك وتبدأ السيدات في إعداد حلويات العيد مثل الغربية وبسكوت النشادر وكحك العيد، وسنتحدث اليوم عن طرق لعمل البيتي فور بالمنزل بمكونات اقتصادية نظرا لارتفاع الأسعار ولضمان نظافته أيضا.مكونات عجين البيتي فور
- كوبين من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.
- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 2 صفار بيض.
- نصف كوب سكر بودر.
- معلقة كبيرة بيكنج بودر.
- معلقة كبيرة فانليا.
- مربي مشمش أو شيكولاتة.
- مكسرات مطحونة للتزيين.
- نقوم بخفق البيض مع الفانليا لمدة دقيقتين.
- نضيف للخليط الزبدة ويقلب حتى يصبح الخليط كريمي.
- نضيف السكر البودرة ويقلب حتى تتجانس كافة المكونات.
- في وعاء أخر نضيف البيكنج بودر للدقيق ويقلب ويضاف بالتدريج للخليط السابق.
- يقلب الخليط إلى أن يصبح عجينة لينة وتغطي بورق النايلون لمدة نصف ساعة.
- تقطع العجين لقطع صغيرة ونقوم بتشكيلها على حسب الرغبة.
- نضع البيتي فور في صينية متوسطة الحجم ومفرود بها ورق الزبدة وتوضع بالفرن على درجة حرارة متوسطة.
- بعد أن يصبح لون البيتي فور ذهبي نقوم بإخراجه من الفرن ويترك إلى أن يبرد.
- لتزيين البيتي فور نقوم بفرد مربي المشمش أو الشيكولاتة ونزلق بها قطعة أخري وتغمس في المكسرات المفرومة.
هناك الكثير من الطرق لتزيين البيتي فور التي يمكنك الاختيار من بينها كما يمكن أن نبتكر بعض الطرق الحديثة، وسنذكر بعض الطرق الشائعة لتزيين البيتي فور فيما يلي:
تزيين البيتي فور بالشوكولاتة البيضاء والداكنة
- يزين البيتي الفور الأبيض بالشوكولاتة الداكنة أما البيتي الفور الداكن فيزين بالشوكولاتة البيضاء وذلك لنحصل على تناسق بالألوان، تذاب الشيكولاتة الداكنة أو البيضاء في حمام مائي ساخن بعض لزق قطعة البيتي فور بقطعة أخري من خلال مربي المشمش نقوم بغمسها في الشيكولاتة ثم نغمسها في المكسرات المطحونة أو في الشيكولاتة الخرز الملونة.
- يمكن تزيين البيتي فور بغمسه في المربي ثم غمسها في الشيكولاتة المذابة وتترك فترة لتجف.
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وصفة سهلة لعمل البيتي فور الناعم، يعتبر البيتي فور من أشهي الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات ومن أهمهم عيد الفطر المبارك حيث يقدم بفطار أول أيام العيد مع أكواب الشاي وفنجان القهوة، ومذاق البيتي فور رائع جدا وناعم، ونظرا لاقتراب عيد الفطر نقدم لكم طريقة إعداد البيتي فور بالمنزل.وصفة سهلة لعمل البيتي فور الناعم في البيت
أيام ويحل أول أيام عيد الفطر المبارك وتبدأ السيدات في إعداد حلويات العيد مثل الغربية وبسكوت النشادر وكحك العيد، وسنتحدث اليوم عن طرق لعمل البيتي فور بالمنزل بمكونات اقتصادية نظرا لارتفاع الأسعار ولضمان نظافته أيضا.مكونات عجين البيتي فور
- كوبين من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.
- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 2 صفار بيض.
- نصف كوب سكر بودر.
- معلقة كبيرة بيكنج بودر.
- معلقة كبيرة فانليا.
- مربي مشمش أو شيكولاتة.
- مكسرات مطحونة للتزيين.
- نقوم بخفق البيض مع الفانليا لمدة دقيقتين.
- نضيف للخليط الزبدة ويقلب حتى يصبح الخليط كريمي.
- نضيف السكر البودرة ويقلب حتى تتجانس كافة المكونات.
- في وعاء أخر نضيف البيكنج بودر للدقيق ويقلب ويضاف بالتدريج للخليط السابق.
- يقلب الخليط إلى أن يصبح عجينة لينة وتغطي بورق النايلون لمدة نصف ساعة.
- تقطع العجين لقطع صغيرة ونقوم بتشكيلها على حسب الرغبة.
- نضع البيتي فور في صينية متوسطة الحجم ومفرود بها ورق الزبدة وتوضع بالفرن على درجة حرارة متوسطة.
- بعد أن يصبح لون البيتي فور ذهبي نقوم بإخراجه من الفرن ويترك إلى أن يبرد.
- لتزيين البيتي فور نقوم بفرد مربي المشمش أو الشيكولاتة ونزلق بها قطعة أخري وتغمس في المكسرات المفرومة.
هناك الكثير من الطرق لتزيين البيتي فور التي يمكنك الاختيار من بينها كما يمكن أن نبتكر بعض الطرق الحديثة، وسنذكر بعض الطرق الشائعة لتزيين البيتي فور فيما يلي:
تزيين البيتي فور بالشوكولاتة البيضاء والداكنة
- يزين البيتي الفور الأبيض بالشوكولاتة الداكنة أما البيتي الفور الداكن فيزين بالشوكولاتة البيضاء وذلك لنحصل على تناسق بالألوان، تذاب الشيكولاتة الداكنة أو البيضاء في حمام مائي ساخن بعض لزق قطعة البيتي فور بقطعة أخري من خلال مربي المشمش نقوم بغمسها في الشيكولاتة ثم نغمسها في المكسرات المطحونة أو في الشيكولاتة الخرز الملونة.
- يمكن تزيين البيتي فور بغمسه في المربي ثم غمسها في الشيكولاتة المذابة وتترك فترة لتجف.
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