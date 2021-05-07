طريقة عمل كيكة الذرة للشيف فاطمة أبو حاتي سريعة التحضير

طريقة عمل كيكة الذرة ، كيكه لذيذة سهلة وسريعة التحضير بدقيق الدرة، يمكنك تناولها في الصبح كإفطار مع كوب من الشاي، هشة وطرية وخفيفة، وعلي طريقه الشيف فاطمة أبو حاتي، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة الذرة الهشة الطرية بمكونات سهلة وسريعة التحضير في البيت، وخطوات بسيطة ستحصلي علي ألذ كيك الدره.
كيكة الذرة من الكيكات التي تتميز بقلة مكوناتها، وسرعة خطوات تحضيرها، في مقالتنا نقدم في 4 خطوات تحضير كيكة الذرة، أولاً إليك مكونات كيكة الذرة بالتفصيل كما قدمنا سابقاً طريقة عمل اللانكشير بسكويت ملون للعيد بمكونات اقتصادية:
- 2 كوب دقيق درة أصفر.
- 1/2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 4 بيضات.
- 1/2 كوب خليط سمنة و زيت.
- كوب حليب.
- كوب سكر.
- ملعقة بيكنج باودر كبيرة.
- ملعقة من الفانيليا.
إليك طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن حلويات سهلة وسريعة التحضير.تحضير كيك الذرة
سنقوم بتحضير كيكة الذرة باستخدام الخلاط لسهولة خلط المكونات السائلة به إلي خطوات التحضير:
- ف الخلاط أضيفي البيض وملعقة كبيرة من الفانيليا والسمنة والزيت والحليب والسكر، وقومي بتشغيل الخلاط حتى تخلطي المكونات، ويصبح قوام مكونات كيكة الذرة كريمي.
- في وعاء أضيفي مكونات كيكة الذرة الجافة، الدقيق الأبيض، ودقيق الدرة، والملح، والبيكنج باودر، وقومي بتقليبهم معاً.
- ثم قومي بصب خليط مكونات كيكة الذرة السائلة إليهم، حتى تحصلي علي قوام خليط كيكة الذرة، القوام سائل نوعاً ما.
- في فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 170 مئوية من قبل تحضير كيكة الذرة.
- قومي بدهن القالب سمنة ودقيق صبي خليط كيكة الذرة إلي تلت القالب.
- قومي بإدخالها الفرن علي الرف في المنتصف 40 دقيقة، واختبري تسويتها بأعواد خشبية، عند خروجها بدون عجينة من كيكة الذرة تصبح جاهزة للخروج من الفرن.
- قومي بقلب كيكة الذرة بعد خروجها من الفرن، وقومي بتقطيعها وستجد قوام كيكة الذرة هشة وطرية، وبذلك تنجح معك طريقة عمل كيكة الذرة.
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طريقة عمل كيكة الذرة ، كيكه لذيذة سهلة وسريعة التحضير بدقيق الدرة، يمكنك تناولها في الصبح كإفطار مع كوب من الشاي، هشة وطرية وخفيفة، وعلي طريقه الشيف فاطمة أبو حاتي، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة الذرة الهشة الطرية بمكونات سهلة وسريعة التحضير في البيت، وخطوات بسيطة ستحصلي علي ألذ كيك الدره.
كيكة الذرة من الكيكات التي تتميز بقلة مكوناتها، وسرعة خطوات تحضيرها، في مقالتنا نقدم في 4 خطوات تحضير كيكة الذرة، أولاً إليك مكونات كيكة الذرة بالتفصيل كما قدمنا سابقاً طريقة عمل اللانكشير بسكويت ملون للعيد بمكونات اقتصادية:
- 2 كوب دقيق درة أصفر.
- 1/2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 4 بيضات.
- 1/2 كوب خليط سمنة و زيت.
- كوب حليب.
- كوب سكر.
- ملعقة بيكنج باودر كبيرة.
- ملعقة من الفانيليا.
إليك طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن حلويات سهلة وسريعة التحضير.تحضير كيك الذرة
سنقوم بتحضير كيكة الذرة باستخدام الخلاط لسهولة خلط المكونات السائلة به إلي خطوات التحضير:
- ف الخلاط أضيفي البيض وملعقة كبيرة من الفانيليا والسمنة والزيت والحليب والسكر، وقومي بتشغيل الخلاط حتى تخلطي المكونات، ويصبح قوام مكونات كيكة الذرة كريمي.
- في وعاء أضيفي مكونات كيكة الذرة الجافة، الدقيق الأبيض، ودقيق الدرة، والملح، والبيكنج باودر، وقومي بتقليبهم معاً.
- ثم قومي بصب خليط مكونات كيكة الذرة السائلة إليهم، حتى تحصلي علي قوام خليط كيكة الذرة، القوام سائل نوعاً ما.
- في فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 170 مئوية من قبل تحضير كيكة الذرة.
- قومي بدهن القالب سمنة ودقيق صبي خليط كيكة الذرة إلي تلت القالب.
- قومي بإدخالها الفرن علي الرف في المنتصف 40 دقيقة، واختبري تسويتها بأعواد خشبية، عند خروجها بدون عجينة من كيكة الذرة تصبح جاهزة للخروج من الفرن.
- قومي بقلب كيكة الذرة بعد خروجها من الفرن، وقومي بتقطيعها وستجد قوام كيكة الذرة هشة وطرية، وبذلك تنجح معك طريقة عمل كيكة الذرة.
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