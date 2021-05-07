طريقة عمل كيكة الذرة للشيف فاطمة أبو حاتي سريعة التحضير

طريقة عمل كيكة الذرة ، كيكه لذيذة سهلة وسريعة التحضير بدقيق الدرة، يمكنك تناولها في الصبح كإفطار مع كوب من الشاي، هشة وطرية وخفيفة، وعلي طريقه الشيف فاطمة أبو حاتي، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة الذرة الهشة الطرية بمكونات سهلة وسريعة التحضير في البيت، وخطوات بسيطة ستحصلي علي ألذ كيك الدره.



طريقة عمل كيكة الذرة بالمكونات

كيكة الذرة من الكيكات التي تتميز بقلة مكوناتها، وسرعة خطوات تحضيرها، في مقالتنا نقدم في 4 خطوات تحضير كيكة الذرة، أولاً إليك مكونات كيكة الذرة بالتفصيل كما قدمنا سابقاً طريقة عمل اللانكشير بسكويت ملون للعيد بمكونات اقتصادية:

2 كوب دقيق درة أصفر.

1/2 كوب من الدقيق الأبيض.

4 بيضات.

1/2 كوب خليط سمنة و زيت.

كوب حليب.

كوب سكر.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

ملعقة من الفانيليا.

إليك طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن حلويات سهلة وسريعة التحضير.

تحضير كيك الذرة

سنقوم بتحضير كيكة الذرة باستخدام الخلاط لسهولة خلط المكونات السائلة به إلي خطوات التحضير: