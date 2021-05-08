طريقة عمل الغريبة المصرية في المنزل من الطرق السهلة الإعداد التي يمكن للمبتدئات تحضيرها بسهولة، إذ تعتبر الغريبة من الأصناف الشرقية اللذيذة الشهية المعروفة في مصر والوطن العربي، ويمكن تحضير الغريبة بسهولة بالمكونات البسيطة التي تتواجد في المنزل لتحضير أجمل أصناف عيد الفطر المبارك، نتابع معكم للكشف عن تفاصيل طريقة عمل الغريبة المصرية في المنزل في عيد الفطر 2021 من قلب المطبخ الشرقي العربي الأصيل.

طريقة عمل الغريبة المصرية

إليك فيما يلي مقادير حلوى الغريبة بالتفصيل بالمكونات الصحيحة، عليك بتحضيرها على النحو التالي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض، ويُفضل دقيق الحلويات أو الدقيق متعدد الاستخدامات.

1 كوب من السكر البودرة السنترفيش.

2 كوب من السمن البلدي أو السمن النباتي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة أو السائلة حسب الرغبة.

رشة ملح.

1/2 كوب من الفستق.

1/2 كوب من اللوز.

ضع في وعاء عميق كمية السمن، وباستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي قم بالخفق جيدًا حتى الحصول على قوامه الكريمي.

أضف إلى السمن المخفوق السكر البودرة، مع الاستمرار في الخفق على السرعة المرتفعة لمدة خمسة دقائق.

ثم أضف إلى خليط السمن والسكر كل من الملح والفانيلا والدقيق.

اعجن الخليط معًا جيدًا باليدين حتى الحصول على العجينة المتماسكة الهشة.

الآن يتم تغطية عجين الغريبة، مع وضعها في البراد “الثلاجة” لمدة لا تقل عن الساعة 60 دقيقة.

يخرج العجين من البراد، ثم يتم البدء في تشكيل العجين إلى كرات صغيرة الحجم بحجم حبة البندق.

اضغط برفق في منتصف كل كرة من الغريبة ثم ضع بها حبة من اللوز أو الفستق أو غرو الغريبة.

ضع حبات الغريبة في صينية مُغلفة بورق الزبدة، ثم ضعها في الفرن الساخن في درجة حرارة 160 مئوية.

تترك الصينية لمدة 10 دقائق، ثم تخرج من الفرن وتوضع في طبق التقديم.

تقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الغريبة