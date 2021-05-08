وصفة سحرية للعيد بالنشا وقدرته القوية على تفتيح لون البشرة

تتعرض الأمهات على مدار شهر رمضان إلي الإرهاق الشديد أثناء تحضير الفطار والسحور وكذلك الأمور الخاصه بالعيد مما يجعل عدد ساعات النوم غير كافية والتي يترتب عليها إرهاق في البشرة وعدم الحصول على النضارة الكافية للوجه حيث يبدو الوجه باهتاً بسبب كثرة الإرهاق لذلك نقدم لكم اليوم وصفة العيد للتفتيح والتخلص من الشوائب والإرهاق الذي يصيب البعض ومن أهم المكونات الطبيعية التي لا يوجد خلاف بها للنضارة وتفتيح الوجه وهو النشا حيث يبرز النشا من المكونات الطبيعية الخاصه بالعناية بالبشرة حيث يساعد على توحيد لون البشرة ولمسات من النضارة بسبب إحتوائه على فيتامين C وتخليص الوجه من الشوائب لذلك فهو يمكنه تفتيح البشرة والتخلص من جميع مشكلاتها ويمكنك متابعة طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال. وصفة النشا لتفتيح البشرة وصفة النشا لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. طريقة التحضير: وضع النشا في إناء صغير الحجم ثم العسل مع ماء الورد وتقليبهم معاً للحصول على خليط ناعم وإذا كان الخليط متماسك يمكن تخفيفه بماء الورد. تنطيف الوجه جيداً قبل تطبيق الوصفة بالغسول أو الصابون الخاص بك بحيث يكون خالي من وسائل التجميل. وضع الوصفة على الوجه واليدين وجميع الأماكن المراد تفتيحها في الجسم، يترك الخليط لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح جاف ويمكنك بعد ذلك فرك الوصفة على اليدين والوجه وغسل الوجه بالماء الدافئ ويتم تكرار الوصفة مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكن لوصفة النشا أن تتلائم مع جميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الجافة أو العادية فإن المكونات الطبيعية لا تجد صعوبة أو تسبب ضرر في إفادة البشرة، يمكنك تمرير مكعب من الثلج يومياً للحصول على أفضل درجة من النضارة الوسوم

تتعرض الأمهات على مدار شهر رمضان إلي الإرهاق الشديد أثناء تحضير الفطار والسحور وكذلك الأمور الخاصه بالعيد مما يجعل عدد ساعات النوم غير كافية والتي يترتب عليها إرهاق في البشرة وعدم الحصول على النضارة الكافية للوجه حيث يبدو الوجه باهتاً بسبب كثرة الإرهاق لذلك نقدم لكم اليوم وصفة العيد للتفتيح والتخلص من الشوائب والإرهاق الذي يصيب البعض ومن أهم المكونات الطبيعية التي لا يوجد خلاف بها للنضارة وتفتيح الوجه وهو النشا حيث يبرز النشا من المكونات الطبيعية الخاصه بالعناية بالبشرة حيث يساعد على توحيد لون البشرة ولمسات من النضارة بسبب إحتوائه على فيتامين C وتخليص الوجه من الشوائب لذلك فهو يمكنه تفتيح البشرة والتخلص من جميع مشكلاتها ويمكنك متابعة طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال. وصفة النشا لتفتيح البشرة وصفة النشا لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. طريقة التحضير: وضع النشا في إناء صغير الحجم ثم العسل مع ماء الورد وتقليبهم معاً للحصول على خليط ناعم وإذا كان الخليط متماسك يمكن تخفيفه بماء الورد. تنطيف الوجه جيداً قبل تطبيق الوصفة بالغسول أو الصابون الخاص بك بحيث يكون خالي من وسائل التجميل. وضع الوصفة على الوجه واليدين وجميع الأماكن المراد تفتيحها في الجسم، يترك الخليط لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح جاف ويمكنك بعد ذلك فرك الوصفة على اليدين والوجه وغسل الوجه بالماء الدافئ ويتم تكرار الوصفة مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكن لوصفة النشا أن تتلائم مع جميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الجافة أو العادية فإن المكونات الطبيعية لا تجد صعوبة أو تسبب ضرر في إفادة البشرة، يمكنك تمرير مكعب من الثلج يومياً للحصول على أفضل درجة من النضارة

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