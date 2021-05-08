سر عمل سابليه العيد الدايب بطريقة سهلة وبسيطة أحلي من الجاهز

سر عمل سابليه العيد الدايب بطريقة سهلة وبسيطة، يعد السابليه من الحلويات اللذيذة التي تنتمي لمجوعة مختلفة من حلويات العيد مثل،الكحك، البيتيفور، البسكوت، لدى المصريين والعالم العربي في الأعياد حيث يعتبر من الحلويات والمخبوزات التي تتميز بمذاقها الرائع الشهي، ويحب الاطفال والكبار تناول الحلويات الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية، وتسعد جميع السيدات لأعداد وصنع الحلويات في المنزل، ويمكن صنع السابليه في أي وقت وفضله الجميع مع تناول كوب من الشاي في وجبة الإفطار،

واليوم نقدم لكم من خلال “موقع ثقفني” سر عمل سابليه العيد بمكونات سهلة وطريقة مضمونة، وهذه المقادير البسيطة متوفرة في جميع المنازل ويمكن صنع 80 قطعة سابليه منها.

2½ كوب دقيق مخصص لصنع الحلويات

250 جرام من الزبدة بدرجه حراره الغرفة

80 جرام سكر بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

عدد 2 صفار بيض

100 جرام شكولاتة قابلة للدهن

30 جرام كاكاو خام

140 جرام نشا مخصص لصنع سابليه العيد

معلقة صغيرة بيكنج بودر

في وعاء عميق نضع السكر البودر والزبدة ونخفقهم جيداً بمضرب البيض الي ان يصبح لونه ابيض أضافة الفانيليا ونستمر في الخفق ثم نقوم بإضافة صفار البيض مع الاستمرار في الخفق نقوم بإضافة 100 جرام الشكولاتة مع الاستمرار في الخفق ثم إضافة 30 جرام الكاكاو، 100 جرام النشا مع الخفق لحين تجانس المكونات مع بعضها البعض إضافة الدقيق، ملعقة البيكنج بودر، ونقوم ببث العجينة بالأيد لمدة 5 دقائق نقوم بتغليف العجينة في كيس حراري لمدة 20 دقيقة ونتركها ترتاح نقوم بتقسيم العجينة ونأخذ منها قطعة ونقوم بتشكيلها بأشكال مخصصة لصنع سابليه بارتفاع 2 ملي للقطعة نضع الأشكال في صينية مدهونة بالقليل من الزبد، ويتم وصعها في الفرن من 12 ألي 15 دقيقة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية بعد ذلك نقوم بأخراج السابليه من الفرن ونتركها تهدأ قليلاً

تشكيل السابليه

مكونات السابليه:طريقة تحضير السابليه:

هنا سوف تقومين بتزين قطع السابليه حسب اختيارك الخاص فيمكن حشوها عن طريق أخذ كل قطعتين من السابليه وحشوهم بالمربي او النوتيلا او زبدة اللوتس ونقوم بغمسهم في صوص الشكولاتة ويتم وضع بعض المكسرات او الشكولاتة المفرومة فوقها

التقديم

نضع السابليه في طبق التقديم ويتم وضع شكولاتة بيضاء او بنية فوقها وتقدم مع بعض العصائر او الحليب والشاي الساخن.