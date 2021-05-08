طريقة كيكة موز بالشوكولاتة في 5 دقائق بدون سكر أو خميرة مدهشة

طريقة كيكة موز بالشوكولاتة ، واحدة من أسرع طرق عمل كيكة الموز بقطع الشوكولاتة، في واحدة من أسرع طرق تحضير كب كيك الموز والشوكولاته، مدهشة فهي خفيفة وسريعة وسهلة التحضير، ولن تحتاجي إلى إضافة الخميرة، أو إضافة السكر لمن لا يحبون السكر الكثيف، ويرغبون في تناول بعض الحلى الخفيف، ولن تضطرين أيضًا إلى إدخالها إلى الفرن، فقط بعض المكونات البسيطة واستمتعي، بألذ كيكة الموز المهروس. ومن أشهر طرق عمل كيك الموز بالشوكولاتة الذائبة السريعة في 5 دقائق، طريقة كيكة الموز بالشوكولاته فاطمة ابو حاتي، وطريقة كيكة الموز بالشوكولاته سالي فؤاد. فإذا كنت قد جربت كيكة القهوة الإسفنجية السريعة، أو طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة، فلن تترددي في تجربة كيك الخمس دقائق بالميكروويف، فهي تستحق التجربة.

هذا النوع من الكيك، يناسب أولئك الأشخاص، ممن يقومون بعمل دايت إنقاص الوزن، على نظام اللو كارب، أي تقليل الكربوهيدرات، ومنع السكر والألبان، ومثل هذه الوصفة تناسبهم تمامًا، فقط يمكنهم أن يقوموا بعمل الكيك فقط، دون خطوة غمره بالشوكولاتة السائلة، المذابة في الزبدة والحليب.

2 حبة موز صحيحة وطازجة.

2 حبة بيض.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر.

50 جرام من الشكولاتة.

45 مل من الحليب السائل.

50 جرام زبدة.

قالب كيك بحجم 14 سم.