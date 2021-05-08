بمقادير مظبوطة طريقة عمل البيتي فور في البيت أفضل من الجاهز

بمقادير مظبوطة طريقة عمل البيتي فور في البيت ، مع قرب قدوم أول أيام العيد تبدأ العديد من النساء بالبحث عن طريقة عمل بيتفور العيد بمقادير مظبوطة، حيث يعد البيتي فور من الطقوس الأساسية في جميع الأعياد والتي تجعل العيد له مذاق خاص ويفرح به الأطفال كثيرًا، واختلفت طرق عمل البيتي فور من شيف لآخر ومن بلد لأخرى، ولكنه ما زال محتفظ بشكله الأسلسي وطريقة تزيينه أيضًا.طريقة عمل البيتي فور في البيت
يعد البيتي فور من الحلويات الأساسية التي يجب تواجدها في أيام العيد ويحبذ تناولها مع مشروب ساخن إما شاي بحليب أو قهوة، والبيتي فور يتميز بأنه له أشكال كثيرة، فمنه ما يتم صنعه بالشيكولاته وجوز الهند وما يتم صنعه بالمكسرات والفورماسيل، وحلويات البيتي فور جاءت إلينا من فرنسا منذ زمن بعيد وهي تشبه بسكويت العيد في طعمها، ويمكن تقديمه بحشوة المربى بمختلف أنواعها ويمكن أيضًا تقديمه من دون أي حشو، وهو مناسب لمن يقوم بأي حمية غذائية عن طريق تناول قطعة فقط، فالقطعة الواحدة منه تحتوي على 83 سعر حراري.مقادير عمل البيتي فور
تعددت المقادير التي يتم استخدامها في عمل البيتي فور، ولكنها مقادير سهلة وليس بها أي تعقيد وهي متوفرة في كل البيوت وهذه المقادير تتمثل فيما يلي:
- كيلو واحد من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات .
- ½ كيلو واحد من الزبدة ويفضل النيوزيلاندي .
- ¼ كيلو بودر السكر.
- 4 باكو من الفانيلا .
- 5 حبات من البيض .
- ذرة من الملح .
- م.ك من أي نوع قهوة تكون سريعة الذوبان .
- م.ك من بودر الكاكاو .
- مربى للحشو .
- شيكولاتة وجوز هند وفورماسيل ومكسرات للتزيين .
تتميز خطوات عمل البيتي فور في المنزل بالسهولة وهذه الخطوات هي:
- اخلطي السكر والملح والزبدة جيدًا في وعاء .
- ضعي فوقهم الفانيلا والبيض .
- أضيفي الماء والدقيق معًا إلى أن يتماسك العجين .
- قسمي العجين نصف ضعي فوقه الكاكاو ونصف آخر ضعي فوقه القهوة المذابة .
- استخدمي ماكينة البيتي فور أو كيس الحلواني في تشكيل العجين حسب الرغبة.
- ضعي العجين في فرن ساخن ل 15 دقيقة حتى تمام النضج ومن ثم قومي بتزيينه .
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بمقادير مظبوطة طريقة عمل البيتي فور في البيت ، مع قرب قدوم أول أيام العيد تبدأ العديد من النساء بالبحث عن طريقة عمل بيتفور العيد بمقادير مظبوطة، حيث يعد البيتي فور من الطقوس الأساسية في جميع الأعياد والتي تجعل العيد له مذاق خاص ويفرح به الأطفال كثيرًا، واختلفت طرق عمل البيتي فور من شيف لآخر ومن بلد لأخرى، ولكنه ما زال محتفظ بشكله الأسلسي وطريقة تزيينه أيضًا.طريقة عمل البيتي فور في البيت
يعد البيتي فور من الحلويات الأساسية التي يجب تواجدها في أيام العيد ويحبذ تناولها مع مشروب ساخن إما شاي بحليب أو قهوة، والبيتي فور يتميز بأنه له أشكال كثيرة، فمنه ما يتم صنعه بالشيكولاته وجوز الهند وما يتم صنعه بالمكسرات والفورماسيل، وحلويات البيتي فور جاءت إلينا من فرنسا منذ زمن بعيد وهي تشبه بسكويت العيد في طعمها، ويمكن تقديمه بحشوة المربى بمختلف أنواعها ويمكن أيضًا تقديمه من دون أي حشو، وهو مناسب لمن يقوم بأي حمية غذائية عن طريق تناول قطعة فقط، فالقطعة الواحدة منه تحتوي على 83 سعر حراري.مقادير عمل البيتي فور
تعددت المقادير التي يتم استخدامها في عمل البيتي فور، ولكنها مقادير سهلة وليس بها أي تعقيد وهي متوفرة في كل البيوت وهذه المقادير تتمثل فيما يلي:
- كيلو واحد من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات .
- ½ كيلو واحد من الزبدة ويفضل النيوزيلاندي .
- ¼ كيلو بودر السكر.
- 4 باكو من الفانيلا .
- 5 حبات من البيض .
- ذرة من الملح .
- م.ك من أي نوع قهوة تكون سريعة الذوبان .
- م.ك من بودر الكاكاو .
- مربى للحشو .
- شيكولاتة وجوز هند وفورماسيل ومكسرات للتزيين .
تتميز خطوات عمل البيتي فور في المنزل بالسهولة وهذه الخطوات هي:
- اخلطي السكر والملح والزبدة جيدًا في وعاء .
- ضعي فوقهم الفانيلا والبيض .
- أضيفي الماء والدقيق معًا إلى أن يتماسك العجين .
- قسمي العجين نصف ضعي فوقه الكاكاو ونصف آخر ضعي فوقه القهوة المذابة .
- استخدمي ماكينة البيتي فور أو كيس الحلواني في تشكيل العجين حسب الرغبة.
- ضعي العجين في فرن ساخن ل 15 دقيقة حتى تمام النضج ومن ثم قومي بتزيينه .
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