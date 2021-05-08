طريقة عمل بسكويت السابليه الهش اللذيذ بالزبدة بمكونات بسيطة وطعم روعة

بسكويت السابليه من انواع البسكويت الفرنسية الاصل، ولاكنها انتشرت كثيرا فى معظم البلاد العربية نظرا لطعمه الجميل وطريقة عمله السهلة البسيطة، التى من السهل على اى ربة منزل عمله بكل سهولة ويسر لان مكوناته موجودة فى كل منزل، فمن السهل عمله فى اى وقت ودون تعب اومجهود كبير، والاطفال ايضا يفضلونه لانه خفيف وسهل فى الاكل وايضا يحتوى على مكونات كلها مفيدة ومغذية لجميع افراد الاسرة، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت السابليه التى تبحثون عنها دائما. مكونات بسكويت السابليه مكونات بسكويت السابليه يتكون بسكويت السابليه من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة فى كل منزل وهى كالتالى: 1/2 كوب من السكر البودر.

1 كوب من الزبدة.

11/2 كوب من الدقيق.

2 حبة من البيض.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا. للتزيين مربى.

شوكولاتة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت السابليه سهلة وسريعة ولا يوجد بها اى تعقيد وهى كمايلى: نقوم باحضار وعاء مناسب للعجن. ثم نضع به السكر البودر والزبدة ونقوم بخفقهم اما بضرب كهربائى او بالمضرب اليدوى. نستمر بالخفق حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. بعدذلك نقوم بوضع البيض واحدة واحدة والفانيلياونخفق حتى يتجانس الخليط مع بعضه. نقوم باضافة الدقيق ونعجنهم كويس باليد اوالمضرب الكهربائى مع تغييرالمضرب من السيلك الى مضرب العجن. بعد عجنهم كويس والعجينة هتكون طرية نضع العجينة فى الثلاجة حتى نتمكن فردها بسهولة. بعد اخراجها من الثلاجة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق قليلا حتى لاتلتزق بالمكان الذى سوف نفردها عليه. ثم نقوم بتقطيع العجينة المفرودة بالقطاعات الى اشكال مختلفة. نحضر صينية مدهونة ونضع عليها الاشكال التى تم تقطيعها من قبل. ندخل الصينية فى فرن 180 درجة لمدة 15 ساعة. نتركها حتى تاخذ اللون الذهبى الجميل وعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. نقوم بحشوه بالمربى او الشوكولاتة حسب الرغبة ونقدمها فى طبق التقديم وبالهنا والشفا عليكم. الوسوم

بسكويت السابليه من انواع البسكويت الفرنسية الاصل، ولاكنها انتشرت كثيرا فى معظم البلاد العربية نظرا لطعمه الجميل وطريقة عمله السهلة البسيطة، التى من السهل على اى ربة منزل عمله بكل سهولة ويسر لان مكوناته موجودة فى كل منزل، فمن السهل عمله فى اى وقت ودون تعب اومجهود كبير، والاطفال ايضا يفضلونه لانه خفيف وسهل فى الاكل وايضا يحتوى على مكونات كلها مفيدة ومغذية لجميع افراد الاسرة، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت السابليه التى تبحثون عنها دائما. مكونات بسكويت السابليه مكونات بسكويت السابليه يتكون بسكويت السابليه من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة فى كل منزل وهى كالتالى: 1/2 كوب من السكر البودر.

1 كوب من الزبدة.

11/2 كوب من الدقيق.

2 حبة من البيض.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا. للتزيين مربى.

شوكولاتة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت السابليه سهلة وسريعة ولا يوجد بها اى تعقيد وهى كمايلى: نقوم باحضار وعاء مناسب للعجن. ثم نضع به السكر البودر والزبدة ونقوم بخفقهم اما بضرب كهربائى او بالمضرب اليدوى. نستمر بالخفق حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. بعدذلك نقوم بوضع البيض واحدة واحدة والفانيلياونخفق حتى يتجانس الخليط مع بعضه. نقوم باضافة الدقيق ونعجنهم كويس باليد اوالمضرب الكهربائى مع تغييرالمضرب من السيلك الى مضرب العجن. بعد عجنهم كويس والعجينة هتكون طرية نضع العجينة فى الثلاجة حتى نتمكن فردها بسهولة. بعد اخراجها من الثلاجة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق قليلا حتى لاتلتزق بالمكان الذى سوف نفردها عليه. ثم نقوم بتقطيع العجينة المفرودة بالقطاعات الى اشكال مختلفة. نحضر صينية مدهونة ونضع عليها الاشكال التى تم تقطيعها من قبل. ندخل الصينية فى فرن 180 درجة لمدة 15 ساعة. نتركها حتى تاخذ اللون الذهبى الجميل وعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. نقوم بحشوه بالمربى او الشوكولاتة حسب الرغبة ونقدمها فى طبق التقديم وبالهنا والشفا عليكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت السابليه الهش اللذيذ بالزبدة بمكونات بسيطة وطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.