كيكة البسكويت الباردة بدون فرن حضريها في 10 دقايق حلويات رمضان

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت البارد من أفضل أنواع الكيك التي يتم تحضيرها بطريقة سهلة وغير مكلفة نهائياً، فكيكة البسكويت البارد من أنواع الكيك التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقاً في المناسبات فتتسم بالمذاق الرائع والرائحة الشهية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور التالية طريقو تحضير كيكة البسكويت الباردة. مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة: نص كأس كبير من الزبدة السائلة.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الحليب.

نصف كأس كبير من بودرة الكاكاو الخام.

ربع كيلو من بسكويت الشاي السادة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة: مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة:طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة: يتم خلط السكر مع الحليب في إناء حراري وبعد ذلك يتم رفع الإناء على النار الهادئة وتركه على النار لحين أن يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يهدأ. إضافة الكاكاو الخام ونسبة من الزبدة السائلة إلى خليط الحليب وبعد ذلك سيتم خلطهم جيداً لحين أن يصبح الخليط متجانس. يتم تفتيت البسكويت إلى قطع متوسطة وبعد ذلك سيتم وضعها خليط الكاكاو وسيتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم توزيع خليط البسكويت في قالب خاص بالكيك وبعد ذلك يتم وضع القالب في الثلاجة وتركه لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات. يتم تقطيع كيك البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمه. مكونات تحضير البسكويت بالشوكولاتة: كأسان من البسكويت.

ملعقتان كبيرتان من بودر الكاكاو.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

سكر أبيض.

جبنة مثلثات.

حليب مكثف.

كأس من القشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة. طريقة التحضير: يتم تفتيت البسكويت إلى قطع صغيرة. يتم خلط البيض مع السكر باستخدام الخلاط الكهربائي. يتم إضافة كلاً من الكاكاو مع البيكنج بودر إلى خليط البيض ثم خلطهم جيداً ليظهر إليكم خليط متجانس. مكونات تحضير البسكويت بالشوكولاتة:طريقة التحضير: الوسوم

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت البارد من أفضل أنواع الكيك التي يتم تحضيرها بطريقة سهلة وغير مكلفة نهائياً، فكيكة البسكويت البارد من أنواع الكيك التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقاً في المناسبات فتتسم بالمذاق الرائع والرائحة الشهية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور التالية طريقو تحضير كيكة البسكويت الباردة. مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة: نص كأس كبير من الزبدة السائلة.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الحليب.

نصف كأس كبير من بودرة الكاكاو الخام.

ربع كيلو من بسكويت الشاي السادة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة: مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة:طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة: يتم خلط السكر مع الحليب في إناء حراري وبعد ذلك يتم رفع الإناء على النار الهادئة وتركه على النار لحين أن يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يهدأ. إضافة الكاكاو الخام ونسبة من الزبدة السائلة إلى خليط الحليب وبعد ذلك سيتم خلطهم جيداً لحين أن يصبح الخليط متجانس. يتم تفتيت البسكويت إلى قطع متوسطة وبعد ذلك سيتم وضعها خليط الكاكاو وسيتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم توزيع خليط البسكويت في قالب خاص بالكيك وبعد ذلك يتم وضع القالب في الثلاجة وتركه لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات. يتم تقطيع كيك البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمه. مكونات تحضير البسكويت بالشوكولاتة: كأسان من البسكويت.

ملعقتان كبيرتان من بودر الكاكاو.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

سكر أبيض.

جبنة مثلثات.

حليب مكثف.

كأس من القشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة. طريقة التحضير: يتم تفتيت البسكويت إلى قطع صغيرة. يتم خلط البيض مع السكر باستخدام الخلاط الكهربائي. يتم إضافة كلاً من الكاكاو مع البيكنج بودر إلى خليط البيض ثم خلطهم جيداً ليظهر إليكم خليط متجانس. مكونات تحضير البسكويت بالشوكولاتة:طريقة التحضير:

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