طريقة قراقيش العيد الناعمة بمكونات بسيطة

القراقيش هي من نوع من أنواع المخبوزات التي تقدم في عيد الفطر، فهي من مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر، وتقدم القراقيش بكثرة في مصر وفلسطين، فهي من المخبوزات التي يحبها المصريين كثيراً، وتصنع القراقيش بالعجوة أو بالسمسم واليانسون، وهي شهية ولذيذة، ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة.

وتتميز القراقيش بأنها سهلة التحضير ويحبها المصريين كثيراً بجانب كوب من الشاي في وجبه الإفطار صباح عيد الفطر، يمكن تقديم القراقيش للضيوف بجانب العصير أو الشاي، فهي من المخبوزات الشهيه واالذيذة التي تعتبر من أبسط أنواع الكحك، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقه تحضير قراقيش العيد المحشية بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة، و بمكونات موجودة ومتوفرة فى كل منزل، تابعي معنا. مكونات قراقيش العيد الناعمة كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من الحليب الساخن.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

كوبان من السمن البلدي المذاب.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الينسون.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة تحضير القراقيش في وعاء كبير وعميق، نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب، وإزالة الأتربة والتكتلات، ثم نقوم بوضع الملح.

نقوم بتذويب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى يذوب السكر، وتفور الخميرة وتتفاعل وترتفع.

نقوم بوضع زيت الذرة، والسمنه البلدي في وعاء متوسط، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة، ونتركه حتى تذوب السمنه وتقدح، ثم نقوم بوضع السمسم واليانسون ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

نقوم بسكب خليط السمنه على الدقيق تدريجياً، ثم نقوم بالعجن جيداً حتى يتشرب الدقيق السمنة، ويصبح كالعجينة، ونترك العجينة لمدة دقيقتين حتى ترتاح.

نقوم بوضع الخميرة والحليب، ثم نقوم بفرك العجينة جيداً، وعجنها بواسطة أصابعك حتى تحصلين على عجينة متجانسة وطرية ولينة وسهلة التشكيل. مكونات قراقيش العيد الناعمةطريقة تحضير القراقيش الوسوم

القراقيش هي من نوع من أنواع المخبوزات التي تقدم في عيد الفطر، فهي من مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر، وتقدم القراقيش بكثرة في مصر وفلسطين، فهي من المخبوزات التي يحبها المصريين كثيراً، وتصنع القراقيش بالعجوة أو بالسمسم واليانسون، وهي شهية ولذيذة، ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة.

وتتميز القراقيش بأنها سهلة التحضير ويحبها المصريين كثيراً بجانب كوب من الشاي في وجبه الإفطار صباح عيد الفطر، يمكن تقديم القراقيش للضيوف بجانب العصير أو الشاي، فهي من المخبوزات الشهيه واالذيذة التي تعتبر من أبسط أنواع الكحك، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقه تحضير قراقيش العيد المحشية بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة، و بمكونات موجودة ومتوفرة فى كل منزل، تابعي معنا. مكونات قراقيش العيد الناعمة كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من الحليب الساخن.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

كوبان من السمن البلدي المذاب.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الينسون.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة تحضير القراقيش في وعاء كبير وعميق، نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب، وإزالة الأتربة والتكتلات، ثم نقوم بوضع الملح.

نقوم بتذويب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى يذوب السكر، وتفور الخميرة وتتفاعل وترتفع.

نقوم بوضع زيت الذرة، والسمنه البلدي في وعاء متوسط، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة، ونتركه حتى تذوب السمنه وتقدح، ثم نقوم بوضع السمسم واليانسون ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

نقوم بسكب خليط السمنه على الدقيق تدريجياً، ثم نقوم بالعجن جيداً حتى يتشرب الدقيق السمنة، ويصبح كالعجينة، ونترك العجينة لمدة دقيقتين حتى ترتاح.

نقوم بوضع الخميرة والحليب، ثم نقوم بفرك العجينة جيداً، وعجنها بواسطة أصابعك حتى تحصلين على عجينة متجانسة وطرية ولينة وسهلة التشكيل. مكونات قراقيش العيد الناعمةطريقة تحضير القراقيش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة قراقيش العيد الناعمة بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.